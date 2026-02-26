sonnig12°
ESC: Stadthalle in Wien wird zur Hochsicherheitszone

ESC

Stadthalle wird wegen ESC in Wien zur Hochsicherheitszone

26.02.2026, 12:3726.02.2026, 12:37

Beim Eurovision Song Contest (ESC) in Wien wird die Stadthalle als Veranstaltungsort zur Hochsicherheitszone. Der Aufwand sei vergleichbar mit den Kontrollen auf einem Flughafen, sagte Oliver Lingens vom ORF.

ABD0017_20250519 - WIEN -
Der ESC findet dieses Jahr in Österreich, in Wien, statt.Bild: keystone

Alle Beschäftigten würden streng überprüft, die Besucher müssten durch Metalldetektoren gehen, 180 Sicherheitskameras seien installiert. Mit Taschen dürfe kein Fan in die Halle. «Selbst eine Handtasche ist nicht erlaubt», sagte Lingens.

Neben Polizei in Uniform und zivil seien 500 private Sicherheitsleute vor Ort. Auch zur Abwehr von Drohnen würden Vorkehrungen getroffen. Das Sicherheitskonzept umfasse 400 Seiten.

Wartezeiten beim Einlass

Das Publikum müsse sich aufgrund der Kontrollen auf längere Wartezeiten einstellen, hiess es. Eine konkrete Bedrohungslage für die Veranstaltung existiere aktuell nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Im Vorfeld der grössten Musikveranstaltung der Welt hatte die Teilnahme Israels für Diskussionen gesorgt. Einige Länder boykottieren den ESC als Reaktion auf das Vorgehen Israels im Gazastreifen.

Verkauf von Restkarten im März

Am 26. März werden nach Angaben von ORF-Intendant Roland Weissmann noch einmal Tickets zum Verkauf angeboten. Es werde sich voraussichtlich um einige Tausend Restkarten handeln. Wer ein Ticket für eine der insgesamt neun Shows erwerben will, muss sich vorher registrieren lassen.

epa12110896 Austria&#039;s JJ performs the song &quot;Wasted Love&quot; during the grand final of the 69th Eurovision Song Contest (ESC) in Basel, Switzerland, 17 May 2025. EPA/GEORGIOS KEFALAS
JJ gewann den ESC 2025 in Basel.Bild: keystone

Der 70. ESC findet vom 12. bis 16. Mai in Wien statt. Nach dem Sieg des Countertenors JJ in Basel ist Wien zum dritten Mal Ort des Musik-Spektakels. Diesmal schickt Österreich den 19-jährigen Sänger Cosmó mit dem Song «Tanzschein» ins Rennen. (sda/dpa)

