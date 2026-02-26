sonnig17°
Zürcher Böögg reist vor dem Sechseläuten durch Graubünden

The Boeoegg and Traditionally dressed children take part in the children&#039;s parade through Zurich&#039;s city center the day before the Sechselaeuten festival on Sunday, April 27, 2025 in Zurich, ...
Der Böögg wird auf seiner Reise ohne Knallkörper unterwegs sein. (Bild: 27.April 2025)Bild: KEYSTONE

Der Böögg will vor dem Sechseläuten in Zürich noch etwas sehen von der Welt und besucht den Gastkanton Graubünden. Vom 5. bis 8. März 2026 ist er mit der Rhätischen Bahn unterwegs, fiebert am Engadin Skimarathon mit und nimmt sogar selbst am Nachtlauf teil.
26.02.2026, 16:0526.02.2026, 16:05

Der Böögg macht sich am Mittwoch, 4. März 2026, mit der Rhätischen Bahn über die bekannte Unesco-Welterbestrecke im Gebiet von Albula und Bernina auf die Reise. Das schreibt der Kanton Graubünden in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Dem Schneemann steht ein durchgetaktetes Programm bevor: Am Donnerstag nimmt er mit eigener Startnummer am Engadin Nachtlauf teil. Den Freitag verbringt er im Marathon-Village in Pontresina, worauf er am Samstag St. Moritz besucht und am Sonntag im Ziel des 56. Engadin Skimarathon in S-chanf mitfiebert.

«Die Reise des Böögg ist ein Symbol der Verbundenheit zwischen Zürich und Graubünden», zitiert die Mitteilung Felix H. Boller, Präsident des Zentralkomitees der Zünfte Zürichs (ZZZ).

Original-Böögg ohne Knallkörper

Begleitet wird der 100-kg-Schneemann von Böögg-Bauer Lukas Meier, der in der Mitteilung ebenfalls zitiert wird: «Es handelt sich um den Original-Böögg, der am 20. April 2026 nach dem traditionellen Zug der Zünfte zum Feuer durch die Stadt Zürich auf dem Sechseläutenplatz verbrannt wird.»

Der Böögg ist allerdings ohne Knallkörper unterwegs – dafür mit einer speziellen Schicht, die gegen Schnee und Regen schützt.

Logistisch ist die Reise eine Herausforderung und nur dank der Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den Veranstaltern und der Rhätischen Bahn möglich. Für ihn sei es eine Ehre, dass der Böögg Graubünden vor dem Sechseläuten besuche, so Marcus Caduff, Regierungsrat und Präsident des Organisationskomitees.

Der Gastkanton Graubünden will sich gemäss Mitteilung am Sechseläuten, das vom 17. bis zum 20. April 2026 stattfindet, mit einem vielfältigen Auftritt bedanken. So soll der Lindenhof eine kleine Entdeckungsreise durch die Bündner Täler bieten und unter dem Motto «echt patgific» stehen. (sda)

Themen
