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Sänger Boy George soll bei ESC in Wien auf der Bühne stehen

Boy George attends &quot;John Proctor is the Villain&quot; Broadway opening night at the Booth Theatre on Monday, April 14, 2025, in New York. (Photo by CJ Rivera/Invision/AP) Boy George
Boy George wird am Eurovision Song Contest dabei sein. Bild: keystone
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Boy George soll bei ESC in Wien auf der Bühne stehen

19.03.2026, 13:2619.03.2026, 13:26

Der britische Popstar Boy George soll beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Wien mit der Kandidatin von San Marino, Senhit, auf der Bühne stehen.

Auf die Frage, ob Fans einen Auftritt von Boy George in Wien erwarten können, sagte die italienische Popsängerin mit eritreischen Wurzeln dem Fanportal «EurovisionFun»: «Absolut, ja, absolut!»

Senhit vertrat San Marino – ein Zwergstaat mit etwa 34'000 Einwohnern und vollständig von Italien umgeben – bereits 2011 und 2021. Bei der diesjährigen Ausgabe geht sie gemeinsam mit Boy George mit dem Song «Superstar» ins Rennen. Beim nationalen Vorentscheid trat der Frontmann der Band Culture Club aber nicht selbst auf, sondern war nur per Video zu hören und zu sehen.

Es blieb daher vorerst unklar, ob er tatsächlich im Mai in Wien mit auf der Bühne stehen wird. Senhit erzählte nun «EurovisionFun», dass sie den Auftritt mit Boy George besprochen und er ihr selbst gesagt habe, dass er mit ihr auf der Bühne stehen wolle. Demnächst wolle sie mit ihm das Bühnenkonzept genau besprechen. «Also ja, absolut, ihr werdet ihn auf jeden Fall sehen», sagte sie. (sda/dpa)

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