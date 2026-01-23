freundlich-1°
Macrons Sonnenbrille: Auch diese Politiker wurden zu Mode-Trendsettern

epaselect epa12664402 French President Emmanuel Macron attends a plenary session at the Congress Hall during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 20 January ...
Emmanuel Macron sorgte mit seiner Pilotenbrille für Furore.Bild: keystone

Brille, Augenklappe oder Hut: Das sind die Fashion-Victims der Politik

Mit seiner beim WEF getragenen Sonnenbrille hat Emmanuel Macron einen Sturm der Begeisterung ausgelöst. Doch er ist nicht der einzige Politiker, der ein modisches Statement gesetzt hat: Manche wurden zum Trendsetter oder zur Trendsetterin, andere wurden zu Memes.
23.01.2026, 20:5323.01.2026, 20:53
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Beim WEF erschien Frankreichs Präsident wegen einer Augenentzündung mit einer Pilotenbrille und verlieh seinem Auftritt damit das gewisse «Je ne sais quoi».

Weil er die Brille auch drinnen trug, handelte er sich mitunter Spott von Donald Trump ein. «Ich habe ihn gestern mit dieser schönen Sonnenbrille gesehen. Was zum Teufel ist passiert?», sagte Trump in seiner Rede in Davos über Macrons Auftritt am Vortag mit der Brille.

Andere sind dagegen hellauf begeistert. Verglichen wurde der französische Präsident sogar schon mit Tom Cruise in «Top Gun». Der französische Brillenhersteller Henry Julien kann sich inzwischen kaum noch vor Anfragen retten.

Doch auch andere Politikerinnen und Politiker machten schon mit speziellen Fashion-Pieces von sich reden:

Olaf Scholz

German Chancellor Olaf Scholz BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 06: German Chancellor Olaf Scholz gives a speech during a meeting about budget negotiations at the German Federal Parliament Bundestag in Berl ...
Arrr arrr: Olaf Scholz mit seiner Augenklappe.Bild: www.imago-images.de

Der damalige deutsche Bundeskanzler entschied sich 2023 für die Piratenvariante und trug eine Augenklappe, um seine Schürfwunden und Prellungen im Gesicht zu verdecken. Die Verletzungen entstanden durch einen Sturz beim Joggen.

Seine Augenklappe sorgte für zahlreiche Lacher im Netz und eine Flut von Memes. Scholz selbst hatte das Ganze wohl vorhergesehen, denn er teilte auf X ein Bild von sich mit Augenklappe. Dazu bemerkt er: «Bin gespannt auf die Memes.»

ARRR! 16 der lustigsten Memes zu Pirat Scholz

Alain Berset

Bundesrat Alain Berset schreitet zu einer Medienkonferenz ueber Covid 19 Massnahmen, am Mittwoch, 11. August 2021, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Alain Berset im Sommer 2021, gut geschützt vor der Sonne.Bild: keystone

2021 sorgte der damalige Gesundheitsminister mit Sonnenbrille und Hut für Aufmerksamkeit. Da es Sommer war und er sich im Freien aufhielt (anders als Macron), war dieser Auftritt jedoch nachvollziehbar.

Der schwarze Fedora-Hut wurde zum Markenzeichen des ehemaligen Bundesrats. Auch bei seinem Abschied aus der Landesregierung hatte das Accessoire einen Auftritt. Berset postete ein Video, in dem er im wahrsten Sinne des Wortes den Hut nimmt. Nach ein paar Schritten sprang Berset à la Charlie Chaplin davon.

Angela Merkel

epaselect epa06169658 German Chancellor Angela Merkel arrives for her annual press conference at &#039;Bundespressekonferenz&#039; in Berlin, Germany, 29 August 2017. The traditional media briefing is ...
Angela Merkel, wie man sie kennt: mit Raute und buntem Blazer.Bild: EPA/EPA

Das Markenzeichen der ehemaligen deutschen Bundes- kanzlerin waren ihre bunten Blazer, kombiniert mit einer Stoffhose. Mit diesem auffälligen Stil brachte «Mutti» etwas Farbe in den sonst eher tristen Politikalltag.

Einen kleinen Skandal gab es dagegen 2008, als sie in Oslo bei einem Opernbesuch ein Abendkleid mit einem so tiefen Ausschnitt trug, dass die ganze Welt davon berichtete.

Durch das Ganze fühlte sich der damalige stellvertretende Regierungssprecher Thomas Steg wenige Tage nach dem Auftritt sogar gezwungen, über das Dekolleté seiner Chefin zu sprechen: «Die Bundeskanzlerin ist ein bisschen erstaunt gewesen. (...) Dass dieses Abendkleid (...) für eine solche Furore gesorgt hat, lag nicht in der Absicht der Bundeskanzlerin.» Das Ganze schien Merkel nachhaltig geprägt zu haben. Sie trug danach nie wieder einen derartigen Ausschnitt und griff stattdessen wieder auf ihre altbewährten Blazer zurück.

Justin Trudeau

Former Prime Minister Justin Trudeau holds hands with Katy Perry as they leave an event during the World Economic Forum in Davos, Switzerland on Tuesday, Jan. 20, 2026. (Sean Kilpatrick/The Canadian P ...
Justin Trudeau ist mit Sängerin Katy Perry liiert.Bild: keystone

Vielleicht ist auch sein guter Modegeschmack ein Grund, weshalb Sängerin Katy Perry dem ehemaligen kanadischen Premierminister verfallen ist. Mit seinen massgeschneiderten, modernen Anzügen, eleganten Mänteln und lässigen Freizeitlooks eroberte er die Herzen der Fashion-Victims und sorgte für zahlreiche Artikel in Modezeitschriften.

