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Wer wird James Bond? Plötzlich ist mit Leo Suter ein Neuer im Gespräch!

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Bitte? Wird am Ende dieser totale Aussenseiter der neue Bond?

28.05.2026, 12:0128.05.2026, 12:01

Es ist natürlich ... ein Gerücht. Doch in die Welt gesetzt hat es er selbst, nämlich der 32-jährige Schauspieler Leo Suter. Bereits im Januar frage ihn die «Times», ob er etwa Teil des Bond-Casting-Zirkus sei, und er antwortete selbstbewusst: «Ich glaube, das könnte schon sein, ja, und ich würde es nicht ausschliessen. Bleiben Sie dran.» Und jetzt titelt die «Daily Mail»: «Netflix-Star wird zum Überraschungskandidaten für den nächsten James Bond.»

Bei einem Talk in Cannes vor wenigen Tagen sorgte Casting-Direktorin Nina Gold für neue Spannung, indem sie andeutete, dass der nächste Bond eine langfristige Verpflichtung sein müsse und jemand, der über mehrere Filme hinweg «Sexappeal versprühen» könne. Also kein alter Sack. Eher eine junge Handtasche von einem Schauspieler.

VIKINGS: VALHALLA, Leo Suter, Season 3, ep. 303, aired July 11, 2024. photo: Bernard Walsh / Netflix / Courtesy Everett CollectionTCDVIVA ZX103 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xx TCDVIVA ZX ...
Na? Wie viel Sexappeal versprüht Leo Suter auf einer Skala von 1 bis 10?Bild: www.imago-images.de

Und plötzlich wirbelte der Name Leo Suter durch die Gerüchteküche und gab den Vermutungen, wer denn nun Daniel Craigs Nachfolger als 007 werden sollte, könnte, müsste, neue Würze.

Wer ist der Mann mit dem verdächtig schweizerisch klingenden Namen? Kein Schweizer, sondern ein Brite. Er ist der Sohn wohlhabender Eltern, sein Vater ist der Londoner Medienmanager Tim Suter und seine Mutter die in Genf geborene Unternehmerin Dame Helen Alexander, deren russische Grossmutter nicht nur eine Gräfin und Baronin, sondern auch eine Doppelagentin im Dienst der Russen und Briten gewesen sein soll. Womit das Bond-Gen quasi familiär gegeben ist.

Vikings: Valhalla 2022 Vikings: Valhalla 2022 Leo Suter as Harald Sigurdsson EDITORIAL USE ONLY Copyright: xCAP/TFSx
So muss ein Wikinger aussehen. Aber James Bond?Bild: www.imago-images.de

Leo Suter kennt man – wenn man ihn denn kennt – vor allem aus der Netflix-Serie «Vikings: Valhalla», wo er den Wikingerführer und Norwegerkönig Harald III. spielt. Oder als neuen Inspector Linley in «Linley» nach den Krimis von Elizabeth George.

Auf Platz eins der Bond-Besetzungswetten steht aktuell allerdings noch immer Callum Turner und die Frage, ob Callums Liebste Dua Lipa dann den neuen Bond-Song singen würde.

(sme)

Studio bestätigt: «Suche nach nächstem James Bond im Gange»
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