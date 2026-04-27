Als vom Pech verfolgten Detektiv jagt Cage einen Mafia-Boss. Bild: X

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Nicolas Cage schwingt sich als «Spider-Noir» durch das New York der 30er



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Nicolas Cage schlüpft in die Rolle eines älteren, vom Pech verfolgten Privatdetektivs und trifft auf Brendan Gleeson als Mafia-Boss. Ein Trailer gibt Einblick in die neue Serie.

Der Trailer zur neuen Spider-Man-Serie «Spider-Noir» zeigt US-Schauspieler Nicolas Cage in der Hauptrolle, die gegen den Mafia-Boss Silvermane kämpft. Die Serie erscheint am 27. Mai und ist wahlweise in schwarz-weiss oder in Farbe zu sehen, wie Amazon Prime Video mitteilte. Den Schurken Silvermane verkörpert der Ire Brendan Gleeson («The Banshees of Inisherin», «Brügge sehen... und sterben?»).

So sieht der Spider-Man der 30er-Jahre aus. Bild: X

Der 62-jährige Oscar-Preisträger Cage («Leaving Las Vegas») übernimmt die Rolle des vom Pech verfolgten Privatdetektivs Ben Reilly im New York der 1930er-Jahre. Reilly legte die Rolle des Superhelden wegen eines Schicksalsschlags ab, kehrt in «Spider-Noir» aber wieder zu ihr zurück. Neben Cage und Gleeson spielen unter anderem Lamorne Morris («New Girl») und Li Jun Li («Blood & Sinners») mit. Die Serie wurde entwickelt von Oren Uziel («Mortal Kombat: Rebirth»). (nil/sda/dpa)