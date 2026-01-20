wechselnd bewölkt-3°
Film-News

Zootopia 2 ist der erfolgreichste Animationsfilm in der Filmgeschichte

Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, and Ke Huy Quan in Zoomania 2 (2025)
«Zootopia 2» hat in Hollywood Rekorde gebrochen.Bild: disney
Film-News

Dieser Animationsfilm bricht Hollywood-Rekorde - das sind die erfolgreichsten Filme

Ein Fuchs und ein Hase übernehmen die globalen Filmcharts.
20.01.2026, 11:2420.01.2026, 11:24

«Zootopia 2» (auf Deutsch auch «Zoomania» genannt) läuft seit dem 26. November in unseren Kinos. Nun hat der Animationsfilm den bisherigen Rekordhalter «Inside Out 2» überholt und ist als zweiter englischsprachiger Animationsfilm in die Top 10 der erfolgreichsten Filme der Geschichte eingetreten.

Die Kinokasseneinnahmen belaufen sich weltweit auf insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar (1,34 Milliarden Franken). In der Schweiz hat der Disneyfilm bisher über 420'000 Kinotickets verkauft und damit etwa 7 Millionen Franken eingespielt. Das Budget des Films wird auf 150 Millionen US-Dollar (118 Millionen Franken) geschätzt.

Das sind die erfolgreichsten Filme

1. Platz: «Avatar» (2009): 2,92 Milliarden US-Dollar
Der Animationsstreifen ist nun auf Platz neun hinter Kassenschlagern wie «Avatar», «Titanic», «Avengers: Endgame» und «Star Wars: The Force Awakens».

Obwohl «Zootopia 2» einen Hollywood-Rekord gebrochen hat, bleibt der insgesamt erfolgreichste Animationsfilm weiterhin «Ne Zha 2» aus China, der im vergangenen Jahr 2,2 Milliarden US-Dollar (1,74 Milliarden Franken) einspielte.

Top 10 erfolgreichste Filme

Die Einnahmen sind inflationsbereinigt und in US-Dollar angegeben.

  1. «Avatar» (2,92 Milliarden)
  2. «Avengers: Endgame» (2,79 Milliarden)
  3. «Avatar: The Way of Water» (2,25 Milliarden)
  4. «Titanic» (2,26 Milliarden)
  5. «Ne Zah 2» (2,21 Milliarden)
  6. «Star Wars: The Force Awakens» (2,07 Milliarden)
  7. «Avengers: Infinity War» (2,05 Milliarden)
  8. «Spider-Man: No Way Home» (1,92 Milliarden)
  9. «Zootopia 2» (1,70 Milliarden)
  10. «Inside Out 2» (1,69 Milliarden)
Video: YouTube/Walt Disney Animation Studios

In «Zootopia 2» trifft Kaninchenpolizistin Judy Hopps (gesprochen von Ginniger Goodwin) erneut auf den Fuchs Nick (Jason Bateman). Bei ihrem neuesten Fall haben sie nur einen Hinweis: Am Tatort war eine mysteriöse Schlange. Schnell entpuppt sich dieser Fall als sehr viel grösser, als sie gedacht haben.

Auch Disney hat sich zu diesem Erfolg der «Zootopia»-Fortsetzung geäussert. «Dieser Meilenstein ist in erster Linie den Fans auf der ganzen Welt zu verdanken, deren Begeisterung ihn möglich gemacht hat,» so Alan Bergman, Co-Vorsitzender von Disney Entertainment. Und weiter: «Wir sind unglaublich stolz auf unsere Filmemacher. ‹Zootopia 2› ist eine aussergewöhnliche Leistung, und wir sind allen dankbar, die dazu beigetragen haben, diesen Film zum Leben zu erwecken.»

Der Film kommt bei Kritikern und Zuschauern gleichermassen gut an. So wird er auf Rotten Tomatoes von Fans mit 96 von 100 Prozent bewertet und als «Disneys beste Fortsetzung» bezeichnet.

(cmu)

