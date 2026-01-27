wechselnd bewölkt-3°
Kanye West entschuldigt sich nach Nazi-Aussagen

FILE - Kanye West appears at the Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills, Calif., on Feb. 9, 2020. Police say they are investigating after a battery report was filed Thursday, Jan. 13, 2022, against ...
Kanye West lobte 2022 Hilter und sorgt seither für Aufsehen.Bild: keystone
Nach Nazi-Aussagen: Kanye West entschuldigt sich

Der Rapper spricht in einem offenen Brief über seine bipolare Störung und den Verlust seines Realitätsbezugs. Kanye West bereue seine Worte und Taten zutiefst.
27.01.2026, 09:3627.01.2026, 09:36
Elena Rothammer / t-online
Ein Artikel von
t-online

Mit einer ganzseitigen Anzeige im «Wall Street Journal» hat Kanye West eine umfassende Entschuldigung für seine antisemitischen Äusserungen veröffentlicht. In dem mit «To Those I Hurt» («An jene, die ich verletzt habe») betitelten offenen Brief reflektiert der Rapper über seine bipolare Störung und deren Auswirkungen auf sein Verhalten. Der Musiker beschreibt, wie er «den Bezug zur Realität verloren» habe.

West, der sich mittlerweile nur noch «Ye» nennt, erklärt in dem Schreiben, dass er während einer viermonatigen manischen Episode Anfang 2025 «psychotisches, paranoisches und impulsives Verhalten» an den Tag gelegt habe. Er bereue besonders seine Hinwendung zum «zerstörerischsten Symbol», das er finden konnte: dem Hakenkreuz. «Ich bin kein Nazi oder Antisemit. Ich liebe jüdische Menschen», beteuert er nun.

«Bipolare Störung kommt mit ihrem eigenen Abwehrsystem: Verleugnung»

In seinem Brief geht West auch auf die Ursprünge seiner psychischen Probleme ein. «Vor 25 Jahren hatte ich einen Autounfall, bei dem ich mir den Kiefer brach und eine Verletzung des rechten Frontallappens meines Gehirns erlitt.» Damals habe der Fokus auf den sichtbaren Schäden gelegen. «Die tiefere Verletzung, die in meinem Schädel, blieb unbemerkt», schreibt er.

People-News
Wirrer Auftritt: Ye «mag Hitler» – und wird wieder von Twitter gesperrt

Die neurologischen Schäden wurden laut seiner Darstellung erst 2023 «richtig diagnostiziert». Diese Verzögerung habe zu seinen psychischen Problemen beigetragen. «Bipolare Störung kommt mit ihrem eigenen Abwehrsystem: Verleugnung», erklärt West. «Wenn man manisch ist, denkt man nicht, dass man krank ist. Man denkt, dass alle anderen überreagieren.»

West beschreibt die Auswirkungen seiner bipolaren Störung Typ 1: «Sie macht dich blind, aber überzeugt dich davon, dass du Einsicht hast. Du fühlst dich mächtig, sicher und unaufhaltsam.» In diesem Zustand habe er Menschen, die er liebt, am schlechtesten behandelt.

Kanye West veröffentlichte Song mit Titel «Heil Hitler»

Besonders kontrovers waren Wests Äusserungen Ende 2022, als er in einem Interview mit dem Verschwörungstheoretiker Alex Jones Adolf Hitler lobte. Statt sich zu entschuldigen, verkaufte er damals T-Shirts mit Hakenkreuzen und nahm einen Song mit dem Titel «Heil Hitler» auf. Im November 2025 traf er sich mit Rabbi Yoshiayao Yosef Pinto und entschuldigte sich für seine hasserfüllten Bemerkungen über die jüdische Gemeinschaft.

«Während ich meine neue Grundlage und mein neues Zentrum durch ein wirksames Regime aus Medikamenten, Therapie, Bewegung und gesundem Leben finde, habe ich eine neue, dringend benötigte Klarheit», schliesst West seinen Brief. «Ich bitte heute einfach um eure Geduld und euer Verständnis, während ich meinen Weg nach Hause finde.»

Mehr zu Kanye West:
