Streamingdienst HBO Max in der Schweiz gestartet

hbo max
HBO Max will mit Netflix und Co. konkurrieren.Bild: Shutterstock

Mit dem US-Anbieter HBO Max ist am Dienstag ein weiterer Streamingdienst in der Schweiz gestartet. Dahinter steckt der Medienriese Warner Bros. Discovery.
13.01.2026, 04:0513.01.2026, 11:26

Zum Medienkonzern gehören unter anderem das Filmstudio Warner Bros., der Streamingdienst Discovery+, Nachrichtennetzwerke wie CNN, Sender wie HBO und Eurosport sowie das Comic-Universum DC Comics. Den Start in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein und Luxemburg nannte das Unternehmen einen «bedeutenden Schritt in seiner europäischen Expansion». Im März sollen Grossbritannien und Irland folgen.

Der US-amerikanische Pay-TV-Sender Sender HBO (Home Box Office) ist für preisgekrönte Serien bekannt, wie «Die Sopranos», «Game of Thrones», «Succession» oder «The White Lotus». Zum Start können Abonnentinnen und Abonnenten unter anderem die hochgelobte Krankenhausserie «The Pitt», die Historienserie «The Seduction» mit Diane Kruger und den Golden-Globes-Abräumer «One Battle After Another» sehen.

HBO Max kommt in die Schweiz – das kostet das neue Streaming-Abo

Mit HBO Max verschärft sich der Kampf auf dem dicht gedrängten Streamingmarkt. Neben Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Apple TV+ sowie den Mediatheken von SRF, ARD, ZDF und Arte buhlen etwa auch private Anbieter wie Blue+ um das Publikum. (sda/dpa)

avatar
Voraus denken!
13.01.2026 06:42registriert März 2022
Sehr gut!

Ein weiterer Grund die Piratenflagge zu hissen und mit Usenext / Plex die Inhalte runterzuladen und dann so zus schauen wie ich will.

Die Filmindustrie hat es noch immer nicht begriffen, dass eine Verzettellung des Angebotes zur Gegenreaktion führt. Bei der Musik funktioniert es nun: Gleiche Musik mehrere Anbieter.

Für das gute/schlechte Gewissen:
Schliesst bei irgendeinem Anbieter ein Streamingabo ab und ladet trotzdem alles über Usenet herunter. Ihr habt eure Schuldigkeit getan und gebt der Industrie die Chance neuen Content zu produzieren.
238
Melden
Zum Kommentar
