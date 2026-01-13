Scarlett Johansson wurde als erfolgreichster Filmstar enttrohnt
Für ein halbes Jahr war Scarlett Johansson die erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten. Dank der Erfolge ihrer Marvel-Filme und der «Jurassic World»-Franchise generierten ihre Filme Einnahmen in der Höhe von 15,4 Milliarden US-Dollar (12,2 Milliarden Franken).
Nach dem vergangenen Wochenende und der Veröffentlichung der neuen Kinoeinnahmen, haben sich die Schauspieler-Charts aber verändert.
Dank «Avatar: Fire and Ash» übernimmt nun Johanssons ehemalige Marvel-Kollegin Zoe Saldaña die Führung in der Liste der erfolgreichsten Schauspieler:innen. Der Sci-Fi-Blockbuster hat seit seinem Kinostart Mitte Dezember über 1,2 Milliarden US-Dollar (982 Millionen Franken) eingespielt und folgt auf zwei Filme, die sogar die Zwei-Milliarden-Marke geknackt haben.
Für die Rangliste der erfolgreichsten Schauspieler werden Filme gezählt, in denen die Stars entweder Haupt- oder Nebenrollen gespielt haben. Kurze Gastauftritte zählen nicht.
Top 10 erfolgreichste Filmstars
- Zoe Saldaña
- Scarlett Johansson
- Samuel L. Jackson
- Robert Downey Jr.
- Chris Pratt
- Tom Cruise
- Chris Hemsworth
- Vin Diesel
- Chris Evans
- Dwayne Johnson
Saldaña wird ihre Führung vermutlich noch weiter ausbauen. So sind noch zwei weitere «Avatar»-Fortsetzungen geplant, die 2029 und 2031 erscheinen sollen. Werden diese ähnlich erfolgreich wie die bisherigen Teile, könnte Saldaña ihre Spitzenposition langfristig verteidigen.
(cmu)