Scarlett Johansson ist nicht mehr die erfolgreichste Schauspielerin

SANYA, CHINA - DECEMBER 08: American actress Zoe Saldana attends the China premiere of film Avatar: Fire and Ash on December 8, 2025 in Sanya, Hainan Province of China. PUBLICATIONxNOTxINxCHN Copyrigh ...
Zoe Saldaña ist die erfolgreichste Schauspielerin.Bild: imago images

Scarlett Johansson wurde als erfolgreichster Filmstar enttrohnt

Erst im Juli 2025 hat es Scarlett Johansson als erste Frau an die Spitze der erfolgreichsten Schauspieler aller Zeiten geschafft. Nun wurde sie bereits wieder vom Thron gestossen.
13.01.2026, 20:4313.01.2026, 20:43

Für ein halbes Jahr war Scarlett Johansson die erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten. Dank der Erfolge ihrer Marvel-Filme und der «Jurassic World»-Franchise generierten ihre Filme Einnahmen in der Höhe von 15,4 Milliarden US-Dollar (12,2 Milliarden Franken).

Nach dem vergangenen Wochenende und der Veröffentlichung der neuen Kinoeinnahmen, haben sich die Schauspieler-Charts aber verändert.

Dank «Avatar: Fire and Ash» übernimmt nun Johanssons ehemalige Marvel-Kollegin Zoe Saldaña die Führung in der Liste der erfolgreichsten Schauspieler:innen. Der Sci-Fi-Blockbuster hat seit seinem Kinostart Mitte Dezember über 1,2 Milliarden US-Dollar (982 Millionen Franken) eingespielt und folgt auf zwei Filme, die sogar die Zwei-Milliarden-Marke geknackt haben.

Für die Rangliste der erfolgreichsten Schauspieler werden Filme gezählt, in denen die Stars entweder Haupt- oder Nebenrollen gespielt haben. Kurze Gastauftritte zählen nicht.

Top 10 erfolgreichste Filmstars

1 / 12
Das sind die 10 erfolgreichsten Schauspieler:innen

Zoe Saldaña führt die Rangliste der erfolgreichsten Schauspieler an. Ihre Filme generierten ein Einkommen in der Höhe von 15,46 Milliarden US-Dollar.
quelle: imago images / imago images
  1. Zoe Saldaña
  2. Scarlett Johansson
  3. Samuel L. Jackson
  4. Robert Downey Jr.
  5. Chris Pratt
  6. Tom Cruise
  7. Chris Hemsworth
  8. Vin Diesel
  9. Chris Evans
  10. Dwayne Johnson

Saldaña wird ihre Führung vermutlich noch weiter ausbauen. So sind noch zwei weitere «Avatar»-Fortsetzungen geplant, die 2029 und 2031 erscheinen sollen. Werden diese ähnlich erfolgreich wie die bisherigen Teile, könnte Saldaña ihre Spitzenposition langfristig verteidigen.

(cmu)

Grossbritannien verschärft Reisewarnung für die Schweiz – das steckt dahinter
