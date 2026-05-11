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Rat der Weisen

«Soll ich mit 50 die sichere Beziehung verlassen für die grosse Liebe?»

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Rat der Weisen

«Soll ich mit 50 die sichere Beziehung verlassen für die grosse Liebe?»

11.05.2026, 10:1011.05.2026, 10:10

Frage von LolaLopes:

Ich brauche euren Rat.

Vor etwa sechs Jahren lernte ich ihn kennen. Ich hatte sowas vorher noch nie erlebt: Es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Vom ersten Tag an wusste ich, dass er der Richtige ist. Er war frisch geschieden. Ich war frisch getrennt, aber noch nicht geschieden – wer schon mal in dieser Situation war, weiss vielleicht, wie es mir ging: Emotional war die Beziehung längstens beendet. Bis aber alles rechtlich unter Dach und Fach war, dauerte es noch eine Weile, zumal mein Exmann ein von Narzissmus geküsster Geizkragen ist.

Auf jeden Fall scheiterte die frische Liebe an diesem Hindernis. Er konnte irgendwie nicht mehr, so sehr wir uns eine gemeinsame Zukunft wünschten.

Nach einem Jahr lernte ich einen netten Mann kennen, wir dateten locker, er wohnte weit weg. Das war mir sehr recht. Dann wurde er in die Schweiz versetzt oder liess sich versetzen. Naheliegend, dass er (zu Beginn) bei mir wohnte. Eigentlich war ich mir nicht wirklich sicher – eigentlich wäre es mir wohler gewesen, wenn er sich eine eigene Wohnung gesucht hätte. Aber Nein sagen ist nicht meine Stärke. Und als er schon mal da war, blieb er auch.

Aber irgendwie hat's gut gepasst. Er ist liebenswert und es läuft okay. Das Zusammenleben ist eher anstrengend, wir verstehen uns gut, aber leben mittlerweile wie gute Freunde zusammen – kein Sex mehr, nix.

Und dann meldet sich der Eine wieder: Sofort habe ich wieder weiche Knie und möchte eigentlich nichts anderes als nun endlich diese Beziehung führen, wie ich es damals schon wollte. Er konnte mich nicht vergessen.

Und jetzt? Soll ich mit 50 Jahren einfach froh sein, dass ich einen lieben Menschen gefunden habe, mit dem ich zusammenlebe? Oder soll ich den Versuch wagen und mich auf den einen einlassen – mit der Gefahr, dass es halt nicht klappt oder mein Herz erneut gebrochen wird?

Was würdest du in dieser Situation tun?

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