Die britische Bond-Produktionsfirma Eon kann sich über die permanente Gratis-Aufmerksamkeit freuen. Ob Taylor-Johnson wirklich übernimmt oder sich die Meldung der «Sun» als Ente entpuppen wird – ein Ziel ist zumindest geglückt: Die Bond-Reihe, deren letzter Film drei Jahre her ist und deren nächster kaum vor 2026 ins Kino kommt, ist wieder einmal in aller Munde.

Der 007-Darsteller war stets ein Kind seiner Zeit, heute ist er zudem ein Kronprinz des Publikums. Dies fordert lauthals seine identitätspolitische Beteiligung ein: James Bond solle nicht mehr weiss sein – oder am besten eine Frau. Die Projektionen der Zuschauerinnen und Zuschauer befeuern die Spekulationen («Was, der soll es werden? Zu alt, zu jung, zu wenig Minderheit!»), und damit auch die Markenbindung.

Hochspannend waren die letzten Spekulationen über eine Beteiligung von Christopher Nolan. Der frisch gekürte Oscarpreisträger für «Oppenheimer» sollte die erste Wahl auf dem Regiestuhl sein. Allerdings forderte Nolan wohl volle künstlerische Kontrolle über den Bond-Neustart, den er auch wieder historisch im Geiste der Romane von Ian Fleming ausrichten wollte. Ob sich das so gut mit den Produzenten verträgt, die kaum ihre goldene Gans aus den eigenen Händen geben wollen?

Taylor-Johnson ist nicht der erste Name, der prominent für die Nachfolge von Daniel Craig durch die Medien geisterte. Einige Jahre wurde Idris Elba als erster schwarzer Geheimagent im Dienst ihrer Majestät hoch gehandelt, doch ist er mit inzwischen 51 Jahren wohl zu alt für einen jugendlichen Neustart der Reihe. Immer wieder genannt werden auch «Superman» Henry Cavill, der gerade wieder vom Rennsport ins Filmgeschäft zurückgekehrte Michael Fassbender oder «Bridgerton»-Darling Regé-Jean Page.

Ähnlich wechselhaft fielen die Reaktionen des Schauspielers auf die bereits seit einiger Zeit anhaltenden Spekulationen um seine Bond-Beteiligung aus. Einst hatte sich Taylor-Johnson geziert, sich länger an ein bestimmtes Franchise zu binden. Letzte Woche meinte er jedoch, ganz im Stil von «Sag niemals nie»: «Ich finde es charmant und wunderbar, dass die Leute mich in dieser Rolle sehen. Ich betrachte das als ein grosses Kompliment».

Hat die lange Suche tatsächlich ein Ende gefunden? Gestern meldete die, gelinde gesagt, nicht gerade hochseriöse britische Boulevardzeitung «The Sun», dass Aaron Taylor-Johnson der neue James Bond werde. So soll dem Briten von Bond-Produzentin Barbara Broccoli ein unterschriftsreifer Vertrag vorgelegt worden sein. Viele Medien weltweit stürzten sich auf diese eine Quelle des Insider-Berichts und kürten den 33-Jährigen zum neuen 007.

Für einen neuen Film soll James Dean zurück auf die Leinwand gebracht werden – ein Schauspieler, der seit bald 70 Jahren tot ist. Wie weit darf KI im Film gehen? Wir haben mit einem Experten gesprochen.

Vergangenes Jahr haben die Schauspieler in Hollywood gestreikt. Sie forderten unter anderem eine bessere KI-Regelung und Schutz davor, von KI ersetzt zu werden. Eine gerechtfertigte Forderung?

Manuel Hendry: Ja, auf jeden Fall. Man muss berücksichtigen, dass die Schauspielergewerkschaft in den USA nicht nur die grossen Stars vertritt, sondern auch Statisten. In den vergangenen Jahren ist es öfter vorgekommen, dass Statisten unter dem Vorwand, ein paar Fotos von ihnen machen zu wollen, komplett digitalisiert wurden – inklusive Stimme. Diese digitalen Bilder wurden später für Hintergrundszenen wieder verwendet, ohne dass die Statisten gefragt (oder bezahlt) wurden. Dieses Beispiel zeigt sehr gut, dass Technologien, die eingesetzt werden, um Menschen zu digitalisieren, sehr schädlich werden können, wenn man nicht berühmt ist. Viele Menschen der Branche müssen mit kleineren Jobs überleben. Da ist die Gefahr gross, dass sie von diesen Entwicklungen überrollt werden.