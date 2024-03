Aaron Taylor-Johnson: Er soll die ikonische Rolle des James Bond übernehmen. Bild: www.imago-images.de

People-News

Dieser Mann soll der neue James Bond werden

Schon seit Monaten brodelte die Gerüchteküche, sind sich die britischen Medien sicher: Aaron Taylor-Johnson soll der neue James Bond werden.

Wie das britische Boulevard-Blatt The Sun berichtet, sei dem 33-Jährigen Aaron Taylor-Johnson ein offizielles Angebot gemacht worden. Gemäss einer Quelle habe er dieses noch nicht angenommen. Sollte er dies tun, wäre er damit der siebte Schauspieler, der die legendäre Rolle des britischen Geheimagenten verkörpert.

Damit hätte er sich gegen andere heiss gehandelte Schauspieler wie Cillian Murphy, Henry Cavill, James Norton und Idris Elba durchgesetzt.

Die britische Filmproduktionsgesellschaft EON, welche bisher fast alle Bond-Filme produzierte, geht von einer Zusage aus, berichtet die Quelle gegenüber der Sun weiter:

«Was Eon betrifft, so wird Aaron seinen Vertrag in den nächsten Tagen unterschreiben und sie können mit den Vorbereitungen für die grosse Ankündigung beginnen.»

Vom Magazin Numéro auf die Gerüchte angesprochen, meinte er der britische Schauspieler vergangene Woche noch:

«Ich finde es charmant und wunderbar, dass die Leute mich in dieser Rolle sehen. Ich betrachte das als grosses Kompliment.»

Aaron Taylor-Johnson in Avengers: Age of Ultron. Bild: AP/Disney/Marvel

Aaron ist bekannt für seine Rollen in Nocturnal Animals, Kick-Ass, Nowhere Boy und Avengers: Age of Ultron. Seine nächste grosse Rolle wird Taylor-Johnson im Spiderman-Universum einnehmen, wo er in der Hauptrolle Kraven The Hunter spielen wird. (saw)