8 Serien-Streaming-Tipps von Netflix und Sky Show für den Februar



Netflix und Sky lassen im Februar ein Serien-Feuerwerk los – hier ist die Vorschau

Was für ein spannender Streaming-Monat wird denn der Februar?! Netflix hat mit neuen Staffeln zu «Better Call Saul», «Outlander» und «Narcos: Mexico» drei Serientrümpfe in der Hand. Als Sahnehäubchen bringt der Streaming-Riese endlich auch die wundervollen Ghibli-Animes ins Streaming-Zeitalter.

Bei Sky Show sieht das Programm im Februar nicht ganz so umfangreich aus wie bei Netflix. Zombiefans dürfen sich aber über neue Folgen von «The Walking Dead» freuen, während «Room 104» mehr was für Fans von Kammerspielen ist. Aufmerksamkeit sollte man der Serie «The New Pope» schenken. Die Sky-Dramaserie über den Vatikan glänzt mit den Hollywood-Stars John Malkovich und Jude Law.

Neue Serien

«Cagaster of an Insect Cage»

Bild: Netflix

In naher Zukunft wird die Menschheit von einer mysteriösen Erkrankung befallen. Wer sich infiziert, verwandelt sich in ein grässliches Insektenwesen. 30 Jahre nach dem Ausbruch der Seuche kämpft der junge Kidou in einer postapokalyptischen Welt um sein Überleben.

«Cagaster of an Insect Cage» startet am 6. Februar auf Netflix.

«Locke & Key»

Die Geschwister Tyler, Kinsey und Bode Locke ziehen nach dem grausamen Mord an ihrem Vater mit ihrer Mutter ins düstere Keyhouse-Anwesen. Dort entdecken die drei Kinder bald mysteriöse Schlüssel, die ihnen übernatürliche Fähigkeiten verleihen. Doch ein brutaler Dämon hat es auf die Schlüssel abgesehen und schreckt vor nichts zurück, um diese in seinen Besitz zu bringen.

«Locke & Key» startet am 7. Februar auf Netflix.

«The New Pope»

Bild: sky/hbo/canal+

Hinweis: Die Serie knüpft an die Ereignisse von «The Young Pope» aus dem Jahr 2016 an. Die vorherige Serie muss man aber nicht zwingend kennen. Dennoch enthält die Inhaltsangabe einen Spoiler zu «The Young Pope».

Der amtierende Papst liegt im Koma. Weil er von seinen Anhängern wie ein Heiliger verehrt wird, fällt die Ernennung eines Nachfolgers schwer. Schliesslich findet sich im britischen Aristokraten Sir John Brannox ein scheinbar geeigneter Nachfolger. Als neuer Papst Johannes Paul III. muss dieser nun bereits die ersten Krisen abwenden. Gleichzeitig verbirgt Johannes Paul III. einige dunkle Geheimnisse, die auf keinen Fall gelüftet werden dürfen.

«The New Pope» startet am 20. Februar auf Sky Show.

Neue Serienstaffeln

«Outlander» – Staffel 4

Bild: Starz

Die junge Krankenschwester Claire macht mit ihrem Mann in Schottland Urlaub, um sich von den Schrecken des Zweiten Weltkriegs zu erholen. Durch einen magischen Steinkreis landet sie im Jahr 1743 und lernt dort Jamie Fraser kennen. Durch die Verstrickung unglücklicher Zufälle wird sie mit ihm zwangsverheiratet. Dennoch entbrennt zwischen den beiden eine Romanze und Claire muss sich bald zwischen zwei Männern entscheiden.

Die 4. Staffel «Outlander» startet am 5. Februar auf Netflix.

Trailer Staffel 4: Video: YouTube/STARZ

«Narcos: Mexico» – Staffel 2

Bild: Netflix

Mexiko in den 80er-Jahren: Der kriminelle Félix Gallardo übernimmt das Drogenkartell Guadalajara und will es zu einem Drogenimperium aufbauen. Gleichzeitig zieht der junge Familienvater Kiki Camarena von Kalifornien in die Stadt des aufstrebenden Drogenbarons. Der DEA-Agent soll dort eine neue Stelle antreten. Diese stellt ihn aber schon schnell vor Herausforderungen, deren er sich zuvor nicht bewusst war.

Die 2. Staffel «Narcos: Mexico» startet am 13. Februar auf Netflix.

Trailer Staffel 2: Video: YouTube/Moviepilot Trailer

«Better Call Saul» – Staffel 5

Bild: Netflix

«Better Call Saul» ist ein Spin-off von «Breaking Bad» und erzählt die Geschichte des schmierigen Anwalts Saul Goodman. Ursprünglich hiess dieser Jimmy McGill und war ein erfolgloser Anwalt, der sich nebenbei um seinen Bruder Chuck kümmerte, der einen Zusammenbruch erlitten hatte. Jimmy gerät dabei immer häufiger ans Existenzminimum und schreckt dadurch immer weniger vor unreinen Methoden zurück, um sich über Wasser zu halten.

Die 5. Staffel «Better Call Saul» startet am 24. Februar auf Netflix. Pro Woche wird eine neue Folge aufgeschaltet.

First Look Staffel 5: Video: YouTube/Rotten Tomatoes TV

«The Walking Dead» – Staffel 10, Teil 1

Bild: AMC

Als Sheriff Rick Grimes nach einem schiefgelaufenen Einsatz im Krankenhaus erwacht, ist alles wie ausgestorben. Von Patienten und Personal fehlt jede Spur, nur einige seltsame Geräusche hallen durch die Gänge. Schon bald findet Grimes heraus, dass eine Seuche die Menschheit in blutrünstige Zombies verwandelt hat. Verzweifelt macht sich Grimes auf die Suche nach seiner Frau und seinem Sohn – und trifft dabei tatsächlich auf weitere Überlebende.

Die erste Hälfte der 10. Staffel «The Walking Dead» startet am 24. Februar auf Sky Show.

Trailer Staffel 10: Video: YouTube/GameSpot Universe Trailers

«Room 104» – Staffel 3

Bild: HBO

Raum 104 ist ein ganz normales Hotelzimmer – weder besonders prunkvoll noch heruntergekommen. Eben ganz durchschnittlich. Jede Folge widmet sich dabei den Erlebnissen eines der temporären Bewohner dieses Zimmers. Ein Mann, der eine Heilung für seine Hautkrankheit sucht; der Besitzer eines exotischen Tiers will dieses verkaufen; entfremdete Geschwister versuchen, ein gemeinsames Investment zu tätigen und einige mehr.

Die 3. Staffel «The Room» startet am 26. Februar auf Sky Show.

Trailer Staffel 3: Video: YouTube/Rotten Tomatoes TV

Bonus: Ghibli-Filme

Leute, lasst euch nicht vom Wort Anime abschrecken! Die Filme aus dem Studio Ghibli sind – gemessen an den Bewertungen – fast ausnahmslos etwas vom Besten, was die Filmwelt zu bieten hat. Poetisch, philosophisch und für Kinder und Erwachsene gleichermassen geeignet, erzählen sie kleine Geschichten aus dem Alltag, genauso wie fantasievolle Epen.

Netflix hat sich die Rechte an 21 Ghibli-Filmen gesichert und schaltet diese gestaffelt von Februar bis März auf. Am 1. Februar erscheinen folgende Filme:

