Jesse Eisenberg spendet Niere an einen Fremden

Jesse Eisenberg spendet Niere an einen Fremden

Die einen besuchen Charity-Events, die anderen gehen einen Schritt weiter – und spenden ein Organ. Darüber hat Jesse Eisenberg nun gesprochen.
01.11.2025, 18:5001.11.2025, 18:50
Ein Artikel von
t-online

Jesse Eisenberg hat in der «Today-Show» eine aussergewöhnliche medizinische Entscheidung bekannt gegeben. «Ich spende tatsächlich in sechs Wochen meine Niere», sagte der 42-jährige Schauspieler in der Live-Sendung. «Ich meine das wirklich.» Sein Organ gehe an eine ihm völlig unbekannte Person.

Jesse Eisenberg poses for photographers upon arrival at the 45th London Critics&#039; Circle Film Awards on Sunday, Feb. 2, 2025, in London. (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) Jesse Eisenberg
Schauspieler Jesse Eisenberg.Bild: keystone

Als Begründung für diese lebensrettende Geste fand der «The Social Network»-Star, der durch seine Darstellung von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg bekannt wurde, überraschend schlichte Worte: «Ich weiss nicht, warum. Ich wurde vom Blutspende-Virus gebissen. Ich mache eine altruistische Spende Mitte Dezember. Ich bin so aufgeregt, das zu tun.»

Eisenberg bezeichnet die bevorstehende «altruistische Spende» als «im Grunde risikofrei und dringend notwendig». Bei einer solchen Spende wird ein Organ an einen unbekannten Empfänger übertragen, wobei ausschliesslich die medizinische Kompatibilität entscheidend ist. Der Hollywoodstar, der bereits regelmässig Blut spendet, beschäftigt sich nach eigenen Angaben schon länger mit dem Thema Organspende und hat über einen befreundeten Arzt den Kontakt zum passenden Krankenhaus hergestellt.

Die Spende bringt für Eisenberg auch einen zusätzlichen Vorteil: Im Rahmen eines Familiengutscheinprogramms der National Kidney Foundation werden seine Angehörigen künftig auf der Empfängerliste priorisiert, sollten sie selbst einmal ein Spenderorgan benötigen.

Jesse Eisenberg hat in der Vergangenheit mehrfach betont, wie wichtig ihm soziales Engagement ist. Mit dieser Geste unterstreicht er sein wohltätiges Wirken, ohne grosses Aufsehen darum zu machen. In Interviews spricht Eisenberg regelmässig über die Bedeutung von Mitgefühl und seine Verantwortung als prominente Person, solche Dinge öffentlich zu thematisieren.

Verwendete Quellen:

