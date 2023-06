Kult-Serie «The Office» kehrt zurück – in Australien

«Ich freue mich, dass Australien meine kleine Show vom Anfang des Jahrhunderts neu aufführt. Die Büropolitik hat sich in den letzten 20 Jahren ein wenig verändert, daher bin ich gespannt, wie sie in einem David Brent der Neuzeit segeln.»

Diese Adaption made in Australia ist die 13. Spin-off-Serie des Originals, das von Ricky Gervais und Stephen Merchant erschaffen wurde. Zu den weiteren internationalen Neuauflagen gehören solche aus Frankreich, Kanada, Chile, Israel und dem Nahen Osten. Die US-Version, die zwischen 2005 und 2013 mit Steve Carell in der Rolle des Michael Scott ausgestrahlt wurde, ist die wohl beliebteste.

Sehnst du dich nach neuen Folgen «The Office»? Dann gibt es nun gute Neuigkeiten: Die Kultserie kehrt in einer australischen Adaption mit einer weiblichen Hauptbesetzung zurück. Zum ersten Mal wird in der bekannten Serien-Franchise eine Frau das berühmte Büro leiten. Die australische Schauspielerin Felicity Ward wurde für die Rolle der Hannah Howard, Geschäftsführerin der Verpackungsfirma Flinley Craddick, gecastet. Die 42-jährige Schauspielerin ist in Australien für ihre Stand-up-Comedy bekannt.

Fleischersatzhersteller Planted will Produktion ausbauen

Der Fleischersatzhersteller Planted aus Kemptthal ZH will die Produktion ausbauen. «Möglich wäre eine Erweiterung in Kemptthal oder an einem andern Ort im In- oder im Ausland», so Co-Chef Pascal Bieri.