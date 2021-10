HBO zeigt ersten Teaser für «Game of Thrones»-Prequel «House of the Dragon»

Schon länger ist bekannt, dass «Game of Thrones» ein Prequel erhält. Nun zeigt der Streaming-Dienst HBO den erste Teaser.

Wir befinden uns in einer Zeit, 200 Jahre vor Jon Snow, Daenerys Targaryen, Arya Stark und Tyrion Lannister. In «House of the Dragon» geht es um die Vorgeschichte der Familie Targaryen, also um die Vorfahren von Daenerys Targaryen (gespielt von Emilia Clarke).

Der erste Trailer verrät noch nicht viel über die Story, zeigt aber die wichtigsten Charaktere: König Viserys I. Targaryen (gespielt von Paddy Considine), dessen Tochter Rhaenyra Targaryen (gespielt von Emma D'Arcy), seinen Bruder Daemon Targaryen (gespielt von Matt Smith) und die Hand des Königs: Otto Hightower (gespielt von (Rhys Ifans).

Weiter sind Alicent Hightower, Otto Hightowers Tochter, der berühmte Seefahrer Corlys Velaryon (auch als Seeschlange bekannt) und dessen Frau Rhaenys Velaryon (geborene Targaryen) zu sehen.

Laut HBO wird es von «House of the Dragon» vorerst zehn Folgen geben. Angekündigt ist die Serie für das Jahr 2022.

(cmu)