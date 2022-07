«Pretty Little Liars» kommt zurück – alles, was du zum Reboot wissen musst

Lange haben wir mitgefiebert. Dann war plötzlich Schluss. Nun kommt «Pretty Little Liars» zurück – mit einer neuen Besetzung.

«Got a Secret can you keep it, swear this one you'll save, better lock it in your pocket, taking this one to the grave»



Wenn du gerade nicht anders konntest, als mitzusummen, darfst du dich freuen: «A» kommt zurück! So ein bisschen.

Der Reboot der Mystery-Serie «Pretty Little Liars» wird im gleichen Universum spielen wie sein Original. Bereits am 28. Juli 2022 soll die Serie auf Netflix und HBO erscheinen. Dabei handelt es sich jedoch eher um eine Neuinterpretation als um eine Fortsetzung von «Pretty Little Liars».

Alles, was du zum Reboot wissen musst:

Darum geht's

Die 5 Protagonistinnen und der Serienmörder. Bild: netflix

Im Reboot «Pretty Little Liars: Original Sin» soll es brutaler zu und hergehen, als in der früheren Ausgabe. Der Handlungsort wechselt vom herzigen «Rosewood» in die Arbeitsstadt «Millwood», die vor zwanzig Jahren durch eine Serie von Tragödien auseinanderzureissen drohte.

Ein maskierter Serienkiller, der sich analog zum Original auch wieder «A» nennt, will jetzt Vergeltung. Er rächt sich an der Teenie-Gruppe – für die Sünden ihrer Eltern. Im Kampf gegen den Mörder schliessen sie sich mit anderen Schülern ihrer Highschool zusammen und decken dabei nicht nur die dunklen Geheimnisse ihrer Eltern auf, sondern auch ihre eigenen, die sie lieber für sich behalten hätten.

Der Trailer zu «Pretty Little Liars: Original Sin»

Wer mitspielt

Im Zentrum der Serie stehen die fünf Teenager: Tabby, Noa, Minnie, Faran und Imogen.

Tabby Hayworth, die Horrorfilmfanatikerin, wird von Chandler Kinney gespielt. In die Rolle von Noa, dem Leichtathletik-Talent mit krimineller Ader, schlüpft Maia Reficco. Minnie, die unter einem Kindheitstrauma leidet und die Jüngste im Bunde ist, wird dargestellt von Malia Pyles. Die Ballerina Faran wird gespielt von Zaria Simone. Imogen, die Überlebenskünstlerin und Anführerin der Clique, wird dargestellt von Schauspielerin Bailee Madison.

Die neue Teenie-Clique: netflix

Wie das Internet reagiert

Das Internet liess nicht lange auf sich warten und reagierte prompt mit lustigen Tweets. Hier eine Auswahl von Kommentaren aus der Twitter-Gemeinschaft:

(anb)