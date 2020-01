Leben

Netflix: Was hinter «Wer hat den kleinen Grégory getötet?» steckt



Bild: netflix

«Wer hat den kleinen Grégory getötet?» – der grausame Mordfall hinter der Netflix-Serie

Ein grausamer Mord, ein abgeschiedenes Dorf und der Ruf nach Rache. Der Mord an einem kleinen Knaben in Ostfrankreich ist noch Jahrzehnte später unaufgeklärt.

Julia Naue, DPA

Er lag tot in der Vologne. Gefesselt an Händen und Füssen trieb die Leiche des kleinen Grégory in dem Fluss in den Vogesen. Die Mütze über das Gesicht gezogen. Nur vier Jahre ist er alt geworden. Gut 35 Jahre ist das jetzt her – doch bis heute, weiss niemand, wer den kleinen Bub ermordet hat.

Die «Affaire Grégory» ist einer der grössten Justizskandale Frankreichs, einer der mysteriösesten Mordfälle in der Geschichte des Landes. Er beschäftigt bis heute die Gerichte, hat noch weitere Menschen das Leben gekostet. Und: Er ist auch ein Beispiel für Sexismus und Sensationsgier. Auch am Donnerstag hat sich ein Gericht wieder mit dem Fall befasst – und eine wichtige Entscheidung getroffen.

Alte Wunden aufgerissen

Der Streamingdienst Netflix hat ihn mit der Doku-Serie «Wer hat den kleinen Grégory getötet?» jüngst wieder auf den Bildschirm gebracht – und damit auch alte Wunden aufgerissen.

Aber von vorn: Es ist der 16. Oktober 1984. Der kleine Grégory Villemin spielt vor seinem Elternhaus. Nur kurze Zeit später findet die Polizei seine Leiche in der Vologne, in der Nähe des Elternhauses. Die Familie Villemin war zuvor über Jahre bedroht worden. Jetzt meldet sich der oder die Unbekannte wieder – per Brief. Der Mord sei ein Racheakt gewesen.

Bild: netflix

Das Ehepaar Villemin, Christine und Jean-Marie, ist Teil einer Grossfamilie – ländliche Arbeiterklasse. Jean-Marie ist Vorarbeiter in einer Fabrik, einige neiden ihm den Erfolg. Christine, so heisst es von Verwandten, sei arrogant.

Es ist die Ära des Sozialisten François Mitterrand, in der Luft lag was von Aufbruch. Der Fall lockt schnell Journalisten von überall nach Lépanges-sur-Vologne, eine kleine Gemeinde ganz im Osten Frankreichs.

Lépanges-sur-Vologne liegt rund 100 Kilometer nordwestlich von Basel

Journalisten als Hobby-Ermittler

Die Journalisten aus der Ferne, nun in der Provinz – sie zeichnen das Bild eines verschwiegenen Familienclans. Und sie werden selbst zu Hobby-Ermittlern. «In den Cafés fragten sie uns: »Warum sind so viele Journalisten gekommen? Überall in Frankreich werden Kinder getötet!», erzählt ein Reporter in der Netflix-Doku. Seine Antwort: Dieser Fall hat die magische Formel. Er ist auf allen Titelseiten.

Alle fragen sich: Wer ist zu so einer grausamen Tat fähig? Das ganze Dorf muss Schriftproben abgeben. Zu der Beerdigung des kleinen Grégory kommen Hunderte, die Kameras sind auf die schluchzende Mutter gerichtet. Sie bricht zusammen, vor den Reportern.

Bild: netflix

Bald darauf kommt die erste wichtige Wendung im Fall: Die damals 15-jährige Murielle Bolle beschuldigt ihren Schwager, Bernard Laroche, den Vierjährigen ermordet zu haben. Laroche ist der Cousin von Grégorys Vater.

Er kommt für kurze Zeit ins Gefängnis, als er wieder freikommt, macht Jean-Marie Villemin kurzen Prozess: Er erschiesst Laroche. Dafür muss Grégorys Vater einige Jahre in Haft, die Strafe ist jedoch angesichts der Umstände extrem milde. Seine Frau Christine steht zu ihm.

Eine andere Verdächtige ausgemacht

Die Journalisten teilen sich bald in Lager auf. Die einen halten Laroche für schuldig, suchen das Vertrauen der Villemins. Die anderen haben schnell eine andere Verdächtige ausgemacht: Grégorys Mutter Christine. Sie wird für viele bald zur Hassfigur und von der Presse geradezu gejagt.

«Als ob die Gerechtigkeit von der Art, sich zu kleiden, abhängen würde.»

Und auch bei der Polizei gibt es mehr als fragwürdige Meinungen über Christine. «Sie trägt schwarz, einverstanden. Aber sie hat, sagen wir mal, ein gefälliges Outfit an. Sie trägt einen extrem engen Pullover. Unter anderen Umständen würde man ihr fast den Hof machen», erzählt ein damals zuständiger Ermittler in der aktuellen Doku. Er habe erwartet, jemanden zu treffen, der trauere, sich etwas vernachlässige – nicht jemanden, der sich schick gemacht habe.

Sogar die Villemins, die heute mit ihren drei Kindern zurückgezogen leben, reagieren auf diese Worte. «Sie waren schockiert über diese Äusserungen, die so viele Jahre später gemacht wurden», sagte die Anwältin des Paares der Zeitung «Le Parisien». «Als ob die Gerechtigkeit von der Art, sich zu kleiden, abhängen würde.»

«Um nicht das Gesicht zu verlieren, suchen wir einen Sündenbock ... Ich weigere mich, diese Rolle zu spielen.»

Gegen Christine wird ermittelt, erst Jahre später bestätigt ein Gericht: Für eine Anklage reicht es nicht, es gibt keine Beweise für die Schuld der Mutter. Auch andere Verwandte geraten immer wieder ins Visier der Justiz.

Bild: netflix

Schlampigkeit bei den Ermittlungen

Geprägt ist die Grégory-Affäre vor allem von Schlampigkeit bei den Ermittlungen und wohl auch schierer Überforderung der Justiz. Ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt der Untersuchungsrichter. Jean-Michel Lambert ist damals gerade mal Anfang 30.

Und er, so wirkt es zumindest, geniesst das Rampenlicht. So viel Scheinwerferlicht für einen jungen Richter aus der Provinz. Doch er macht Fehler, wird von dem Fall abgezogen. Er schreibt ein Buch über sich: «Der kleine Richter» heisst es. Diesen Titel wird er nicht mehr los.

«Ich verkünde ein letztes Mal, dass Bernard Laroche unschuldig ist», steht 33 Jahre später in seinem Abschiedsbrief. «Um nicht das Gesicht zu verlieren, suchen wir einen Sündenbock ... Ich weigere mich, diese Rolle zu spielen.» Lambert hat sich im Sommer 2017 das Leben genommen, ein weiteres Todesopfer in der «Affaire Grégory», die ihn bis zum Tod begleitet hat.

Eine Wiederaufnahme des Verfahrens stand damals bevor. «Die Ehre meines Mannes wird seit 35 Jahren besudelt», schimpft seine Frau, Nicole Lambert, nach Veröffentlichung der Netflix-Doku im Gespräch mit «Le Parisien». Sie sieht ihren Mann und einige Tatsachen darin falsch dargestellt.

Bild: netflix

Ermittlungen gehen weiter

Und nun? Nun ist es immer noch nicht vorbei. Am Donnerstag hat ein Gericht darüber entschieden, ob der Polizeigewahrsam, in dem die minderjährige Murielle Bolle damals einen Teil ihrer Aussagen gegen Bernard Laroche machte, rechtmässig war. Die Antwort: Nein. Ein Teil ihrer Aussagen wird nun aus den Ermittlungsakten gestrichen.

Allerdings: Die zentralen Aussagen bleiben erhalten, sie wurden von ihr vor und nach dem Polizeigewahrsam gemacht. «Die Ermittlungen werden daher fortgesetzt», reagiert der Anwalt von Grégorys Eltern auf das Urteil. «Und ich hoffe, erfolgreich.» (sda/dpa)

