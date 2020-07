Leben

Diese Serien starten im August auf Netflix, Disney Plus, Sky Show und Co



«Harry Potter»-Abklatsch, Superdrogen und Tiere – die Streaming-Tipps für den August

Der Streaming-August wird vor allem für Abonnenten von Disney Plus interessant: Auf der Plattform feiern gleich zwei Filme Premiere, die ursprünglich fürs Kino gedacht waren. Mysteriös geht es bei Netflix und Sky Show zu und her. Während Netflix ein neues Original aus Deutschland ins Rennen schickt, setzt Sky Show auf gutes altes US-Handwerk. Und wer den Schweizer Film mag, kommt bei Filmingo auf seine Kosten.

Apple

«Ted Lasso» – Staffel 1, 14. August

Bild: Apple

Der idealistische aber planlose Ted Lasso aus Kansas wird angeheuert, um in England ein professionelles Fussballteam zu trainieren. Das Problem: Ted war in seiner Heimat Trainer eines Highschool-Football-Teams und hat nicht wirklich Ahnung von Fussball.

Disney Plus

«Captain Marvel» – Film, 7. August

Bild: Marvel

Die von den hochentwickelten Kree zur Soldatin ausgebildete Vers stürzt nach einem Kampf im All auf der Erde ab. Alleine auf dem fremden Planeten gestrandet, wird sie bald von Visionen und Träumen gejagt. Sie findet heraus, dass sie ursprünglich von der Erde stammt. Überhaupt scheint einiges in ihrem Lebenslauf anders zu sein, als sie das in Erinnerung hat. Gleichzeitig findet sie heraus, dass die Erzfeinde der Kree gerade dabei sind, die Erde zu infiltrieren.

«Artemis Fowl» – Film, 14. August

Bild: Disney

Artemis Fowl stammt aus einer Familie von Verbrecher-Genies. Bereits mit 12 Jahren ist er weit gewiefter als manch Erwachsener. So findet er dann auch heraus, dass unter der Erde eine geheime Welt voller Fabelwesen aus der irischen Folklore existiert. Kurzerhand entführt er die Fee Holly Short. Dadurch will er Gold erpressen, mit dem er die Suche nach seinem verschollenen Vater finanzieren möchte.

«Der einzig wahre Ivan» – Film, 21. August

Bild: Disney

Ivan, ein Silberrücken, lebt schon in Gefangenschaft, seit er ein kleiner Gorilla war. Mit seinem Leben in der Manege ist er dabei ganz zufrieden. Doch dann stösst ein junger Elefant zur Zirkustruppe und weckt damit Ivans Freiheitsdrang. Er möchte seinem neuen Schützling ein Leben in freier Wildbahn ermöglichen. Also startet Ivan eine Protestaktion.

Filmingo

«Love Me Tender» – Film, 1. August

Bild: First Hand Film

Die 32-jährige Seconda leidet unter Agoraphobie – der Angst vor öffentlichen Plätzen. Wobei: Eigentlich hat sie vor allem Angst, was sich ausserhalb ihrer vier Wände befindet. Als ihr nichtsnutziger Vater stirbt, muss sich Seconda aber überwinden ihr Zuhause zu verlassen. In der Welt «da draussen» trifft sie schnell auf erste Herausforderungen. Unter anderem ein Kind, dass sie nicht zu mögen scheint.

«Norwegian Wood» – Film, 18. August

Bild: Trigon-Film

Ein junger Mann begeht Selbstmord. Zurück bleiben seine Freundin Naoko und sein bester Freund Toru. Die beiden Trauernden kommen sich immer näher und knüpfen erste Bande. Doch die Beziehung ist von Anfang an stark belastet. So lässt sich Toru in seiner Studienzeit mit anderen Frauen ein. Dabei lernt er Midori kennen. Schon bald muss er sich zwischen ihr und Naoko entscheiden.

Netflix

«Immigration Nation» – Staffel 1, 3. August

Bild: Netflix

Die Dokuserie nimmt das Einwanderungssystem der USA unter die Lupe. Dieses ist in den letzten Jahren immer mehr als fehlerhaft in die Kritik geraten. Dennoch wird es immer weiter verschärft. Dabei schildern unter anderem Einwanderer von ihren Erlebnissen, die sie mit der US-Einwanderungs- und Zollbehörde hatten.

«The Rain» – Staffel 3, 6. August

Bild: Netflix

Inhaltsangabe zu Staffel 1:

Ein tödliches Virus, das durch Regen verbreitet wird, rottet fast die gesamte Bevölkerung Skandinaviens aus. Die Geschwister Simone und Rasmus überleben nur, weil ihr Vater sie rechtzeitig in einem Bunker untergebracht hat. Als sie diesen Jahre später verlassen, finden sie eine postapokalyptische Welt vor. Trotzdem machen sich beide auf, ihren verschollenen Vater zu suchen, der irgendwas über das Virus zu wissen scheint.

«Project Power» – Film, 14. August

Bild: Netflix

Eine neue Droge verleiht Personen für fünf Minuten übernatürliche Fähigkeiten. Obwohl die Einnahme tödlich enden kann, steigt die Verbreitung und damit auch die Kriminalität rasant. Der Polizist Frank tut sich daraufhin mit der Drogendealerin Robin und dem Ex-Soldaten Art zusammen. Die drei wollen die Verantwortlichen der Droge ausfindig machen und ihnen das Handwerk legen.

«Biohackers» – Staffel 1, 20. August

Bild: Netflix

Mia Akerlund studiert an der angesehenen Universität Freiburg Medizin. Dort begeistert sie sich immer mehr für die gefährliche Technologie des Biohackings. Hinter ihrem Interesse steckt aber Kalkül, denn in Wahrheit verfolgt sie ganz andere Ziele, als sie vorgibt: Sie will den mysteriösen Tod ihres Bruders aufdecken, der irgendwie mit der Universität und Biohacking zu tun hat.

Sky Show

«Breeders» – Staffel 1, 4. August

Bild: Sky Show

Paul und seine Partnerin Ally werden von ihren Kindern ganz schön gefordert. Während Paul oft dem Nervenzusammenbruch nahe ist und in Selbstzweifeln versinkt, scheint Ally den Alltag besser zu meistern. Doch auch sie zweifelt insgeheim: Ist sie eine gute Mutter? Wirkt sie noch anziehend auf Paul? Und wie soll sie bloss ihren Job und die Familie unter einen Hut bringen? Zu allem Überfluss steht eines Tages Allys entfremdeter Vater vor der Türe und zieht bei ihnen ein.

«Devs» – Miniserie, 19. August

Bild: FX

In der Technikfirma Amaya gehen merkwürdige Dinge vor. Es wird grosse Geheimhaltung betrieben, selbst innerhalb des Unternehmens. Das Ziel aller Programmierer ist es, in die Abteilung namens Devs versetzt zu werden, von der niemand weiss, was dort gemacht wird. Als Lilys Freund Sergei verschwindet, wird die junge Programmiererin misstrauisch: Sergei hatte erst kurz vor seinem Verschwinden eine Anstellung in der Devs-Abteilung erhalten. Da sie an einen Zusammenhang glaubt, fängt sie an, Nachforschungen anzustellen.

Video-on-Demand

Sky Store

Rakuten TV

«Blue Story», 6. August

«Die Hochzeit», 6. August

«Enkel für Anfänger», 6. August

«Scooby! Voll verwedelt», 6. August

«Lindenberg! Mach dein Ding», 7. August

«Capone», 21. August

«Nightlife», 27. August

«Lassie: Eine abenteuerliche Reise», 27. August

