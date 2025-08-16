wechselnd bewölkt23°
DE | FR
burger
Leben
People-News

Jubiläumskonzert von Tokio Hotel: Heidi Klum fiebert mit

20 Jahre Tokio Hotel: Heidi Klum fiebert mit

16.08.2025, 21:0116.08.2025, 21:01
Mehr «Leben»

Zu ihrem Jubiläumskonzert in Berlin haben Tokio Hotel besondere Unterstützung mitgebracht. Moderatorin Heidi Klum (52), die mit Musiker Tom Kaulitz (35) verheiratet ist, kam gemeinsam mit Familienmitgliedern. «Ihr wart einfach spitze», postete sie mit vielen Herzen auf Instagram.

Die Band feierte mit Tausenden Fans in der Parkbühne Wuhlheide. Vor genau 20 Jahren war das Lied «Durch den Monsun» erschienen – der Song verhalf den vier Teenagern aus dem Raum Magdeburg zum Durchbruch.

«Wir sind so aufgeregt heute», sagte Sänger Bill Kaulitz (35), der zu Beginn des Abends auf die Bühne geschwebt kam. Er sei ein bisschen sprachlos. «Schön, dass ihr hier seid.» Sie wollten sich bei den Fans bedanken.

Bills Liebeserklärung an seine Jungs

Ein Dankeschön richtete Bill auch an seine Bandmitglieder, weil es ihm noch immer so viel Spass mache. «Und wir vor allem so eine bedingungslose Liebe zueinander haben», wie Bill an seinen Zwillingsbruder Tom und die anderen Bandmitglieder Georg Listing und Gustav Schäfer gerichtet sagte.

Es gebe nicht viele Bands, die nach so einer Zeit immer noch zusammen spielten. «Das Schöne bei uns ist: Wir sind in erster Linie Familie», sagte Bill. Sie könnten sich immer aufeinander verlassen.

Die Brüder Bill und Tom leben heute in den USA. Sie haben auch einen Podcast («Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood») und eine Netflixserie («Kaulitz & Kaulitz»), von der eine dritte Staffel entsteht. Das Jubiläumskonzert wurde mit Feuerwerk, Drohnenshow und künstlichem Regen zum Spektakel.

Mit Tokio Hotel erwachsen geworden

Schon Stunden vorher hatten Fans vor der Freilichtbühne ausgeharrt. Manche reisten aus Argentinien oder Frankreich an. Was ist so faszinierend an der Band? «Sie haben einem so gezeigt, dass es okay ist, man selbst zu sein. Egal, wie man ist, wen man liebt», erzählte ein Fan.

Die Bandmitglieder der deutschen Pogruppe &quot;Tokio Hotel&quot;, von links nach rechts: Tom Kaulitz, Bill Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schaefer, posieren in Muenchen am 1. Dez. 2005. Tokio Hote ...
Tokio Hotel im Jahr 2005.Bild: AP

Viele folgen der Band seit ihrer Jugend, lasen damals die «Bravo» und schauten den Musiksender Viva. Andere entdeckten die Band erst später. Die Musik habe «vielen Leuten durch total schwere Zeiten geholfen», sagte eine Frau. Die Jungs wüssten vielleicht nicht einmal, wie wichtig sie für manche seien. (sda/dpa)

Mehr zum Thema Musik:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die 19 Künstler mit «EGOT»-Status
1 / 21
Das sind die 19 Künstler mit «EGOT»-Status
Elton John (GBR/1947) – Emmy: 2024, Grammy: 1987, Oscar: 1995, Tony: 2000
quelle: keystone / enric fontcuberta
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese Musiker performen unter Wasser – und sie sind gerade in Aarau
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Hitze in der Schweiz? Darüber kann man hier bei 51 Grad nur lachen
3
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
4
Selenskyj reist am Montag in die USA +++ Auch Merz hat mit Trump telefoniert
5
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
Meistkommentiert
1
Kingsley Coman wechselt zu Ronaldo-Klub +++ Winterthur holt Luxemburger als Lüthi-Ersatz
2
Bundesrat wirbt für Abschaffung des Eigenmietwerts: Das Wichtigste in 4 Punkten
3
«Damit gefährdet Rösti Versorgungssicherheit»: Scharfe Kritik an Bundesrat nach AKW-Wende
4
Freikirchen warnen vor Pornosucht in ihren Gemeinden – und treffen jetzt Massnahmen
5
So reagiert die Welt auf das Treffen zwischen Trump und Putin
Meistgeteilt
1
Schweiz lehnt Westjordanland-Siedlungen ab ++ Trump will Journalisten in Gaza
2
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
3
Chabbey triumphiert zuhause +++ Schurter beendet Karriere nach Rennen in Lenzerheide
4
Dieser gigantische Holz-Muni wird garantiert DAS Fotosujet des ESAF
5
Mann vergiftet sich mit Natriumbromid – weil ChatGPT ihm das als Salzersatz anpries
Sommer vorbei, Stress beginnt: Schweizer fürchten Rückkehr ins Büro
Die Ferienzeit neigt sich dem Ende zu, die Hitzewelle rollt an – und viele Schweizer Arbeitnehmer sind dieser Tage gestresst. Das zumindest ist das Ergebnis einer Studie der Personalberatung Robert Walters.
Zur Story