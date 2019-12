Leben

Diese Filme und Serien gucken Schweizer Netfix-User am liebsten



Eigentlich liess sich Netflix in den letzten Jahren nur sehr selten in die Karten blicken. So konnte man nur erahnen, welche Filme und Serien bei den Nutzern denn nun wirklich gut ankamen - und welche nicht. In jüngster Zeit veröffentlicht der Streaming-Dienst aber immer wieder Statistiken zur Beliebtheit seiner Inhalte.

Nachdem Netflix bereits im Oktober die weltweit beliebtesten Serien und Filme der vergangenen 12 Monate veröffentlicht hat, gibt es nun auch News zur Schweiz. So hat der Streaming-Riese am Montag ein offizielle Ranking zu den beliebtesten Inhalten in der Schweiz veröffentlicht.

Interessant ist dabei, dass der Action-Film «6 Underground» die Rangliste bei den Filmen und auch in der gemischten Kategorie anführt. Das ist umso erstaunlicher, da der Film erst Mitte Dezember veröffentlicht wurde.

Bei den Serien machte die spanische Serie «Haus des Geldes» das Rennen, dicht gefolgt von der Fantasy-Serie «The Witcher». Damit schafft es «The Witcher» in nicht einmal zehn Tagen seit der Veröffentlichung unter die Top drei der Serien. Allerdings schreibt Netflix, dass es sich bei den Zuschauerzahlen von Titeln, die im Dezember veröffentlicht wurden, um Prognosen handelt.

Hier findest du alle Ranglisten:

