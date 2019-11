Leben

Film

Netflix, Sky Show, Prime Video: Neue Filme und Serien im Dezember



Trump in Serie, Horror und etwas Liebe – die Streaming-Hits im Dezember

Der letzte Streaming-Monat 2019 ist angebrochen und steht ganz klar im Zeichen der neuen Fantasy-Hoffnung «The Witcher» von Netflix. Auch bei den Filmen ist es vor allem Netflix, das einige interessante Titel ins Rennen schickt. Sei es der hirnlose Action-Kracher «6 Underground» oder der potentielle Oscar-Kandidat «Die zwei Päpste».

Doch auch auf Sky Show, Prime Video und Apple TV Plus gibt es durchaus den einen oder anderen Titel, der vergnügliche Streaming-Abende verspricht.

PS: Schon abonniert? Filme und Serien Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Filme und Serien

Neue Serien

«V-Wars»

Bild: Netflix

Als ein Virus ausbricht und Menschen in blutrünstige Vampire verwandelt, entbrennt ein erbitterter Krieg zwischen Menschen und Blutsaugern. Der Wissenschaftler Dr. Luther Swann soll schnellstmöglich ein Gegenmittel finden. Doch als sein bester Freund Michael angesteckt wird, gerät Swann zwischen die Fronten.

«V Wars» startet am 5. Dezember auf Netflix.

«Truth Be Told»

Bild: Apple

Poppy Parnell ist in den USA eine beliebte Podcasterin, die sich auch mit True-Crime-Fällen beschäftigt. Ihren nationalen Erfolg verdankt sie einem Mordfall, dessen Täter auch dank ihrer Sendung hinter Gitter gelandet ist. Doch als neue Beweise auftauchen, wird sie bald von Angesicht zu Angesicht mit dem Täter konfrontiert, bei dem sie womöglich mitgeholfen hat, ihn unschuldig ins Gefängnis zu bringen.

«Truth Be Told» startet am 6. Dezember auf Apple TV Plus.

«Jett»

Bild: Sky Show

Daisy Kowalksi ist unter dem Namen Jett weltweit als Meisterdiebin bekannt. Als sie gerade aus dem Gefängnis entlassen wird, möchte sie ihren Job aber endlich an den Nagel hängen, um mehr Zeit für ihre junge Tochter zu haben. Doch unvorhersehbare Umstände zwingen sie, ihrem alten Handwerk erneut nachzugehen. Ein letzter Job kann ja nicht schaden.

«Jett» startet am 6. Dezember auf Sky Show.

«The Witcher»

Bild: Netflix

Geralt von Riva ist ein Hexer, der sich seinen Lebensunterhalt verdient, indem er Monster jagt. Durch Mutationen mit übermenschlichen Kräften ausgestattet, ist er trotzdem ein Aussätziger. Auf seinen Streifzügen trifft er eines Tages auf die junge Prinzessin Cirilla. Eine Vorherbestimmung besagt, dass er ihr Mentor und Beschützer werden soll, doch Geralt weigert sich, dieses Schicksal zu akzeptieren. Doch Ciri gerät schon bald in Gefahr, als ein verfeindetes Königreich angreift.

«The Witcher» startet am 20. Dezember auf Netflix.

Neue Staffeln

«Silicon Valley», Staffel 6

Bild: Sky Show

Im bekannten Silicon Valley versuchen Richards und seine vier WG-Kollegen, das nächste grosse Tech-Startup zu werden. Allerdings werden die fünf immer wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Als Richards aber eine App programmiert, die Unmengen von Daten ohne Qualitätsverlust komprimieren kann, werden gleich zwei Silicon-Valley-Giganten auf Richards aufmerksam. Doch damit fangen die Probleme erst richtig an.

Die 6. Staffel von «Silicon Valley» startet am 6. Dezember auf Sky Show.

«Our Cartoon President», Staffel 2

Bild: Sky Show

Die Animationsserie blickt auf satirische Weise hinter die Kulissen des Weissen Hauses und der aktuellen Regierung von Donald Trump. Die einzelnen Episoden tauchen dabei auch in die Psychen von Trump und der verschiedenen Charaktere ein, die tagtäglich ihren Fuss ins Oval Office setzen. Die Serie orientiert sich dabei am klassischen Genre der Workplace-Comedy.

Die 2. Staffel von «Our Cartoon President» startet am 10. Dezember auf Sky Show.

Trailer Staffel 1: Video: YouTube/SHOWTIME

«The Expanse», Staffel 4

Bild: Prime Video

In 200 Jahren hat die Menschheit andere Planeten kolonisiert. Durch Kriege ist das Weltall allerdings zu einem dystopischen Ort geworden. Der durchtriebene Detective Miller schliesst sich in dieser Welt mit dem hartgesottenen Captain Jim Holden zusammen. Miller sucht eine geheimnisvolle Frau und stolpert dabei über eine Verschwörung, die das ganze Universum bedroht.

Die 4. Staffel von «The Expanse» startet am 13. Dezember auf Prime Video.

Trailer Staffel 1: Video: YouTube/KinoCheck Home

«Lost in Space», Staffel 2

Bild: Netflix

Im Jahr 2046 bricht die Familie Robinson mit einem Raumschiff auf, um an der Kolonisierung anderer Planeten teilzunehmen. Durch eine Anomalie stranden sie aber auf einem unerforschten Planeten voller Gefahren. Bald merken sie, dass auf dem Planeten noch drei weitere Lebensformen gestrandet sind: zwei Menschen und ein Etwas, das aus dem Schatten kommt und keine menschliche Identität hat.

Die 2. Staffel von «Lost in Space» startet am 24. Dezember auf Netflix.

Trailer Staffel 1: Video: YouTube/KinoCheck

«You – Du wirst mich lieben», Staffel 2

Bild: Netflix

Joe Goldberg ist mit Leib und Seele Buchhändler. Als Besitzer eines Buchladens lebt er jeden Tag seinen Traum. Immer wieder besuchen Menschen seinen Shop, die ihn auch nach Ladenschluss nicht loslassen. So auch die junge Autorin Guinevere Beck. Joe fängt an, sie online und offline zu stalken und entwickelt geradezu eine Obsession für sie. Und drängt sich immer mehr in das Leben der ahnungslosen Guinevere.

Die 2. Staffel von «You – Du wirst mich lieben» startet am 26. Dezember auf Netflix.

Neue Filme

«Hala»

Bild: Apple

Hala ist ein 16-jähriges Mädchen, das nach strengen muslimischen Regeln aufgezogen wurde. Als sie den Skater Jesse kennenlernt, fängt sie an, Gefühle für ihn zu entwickeln. Doch ihre strenge Erziehung und ihre konservativen Eltern stürzen sie in einen moralischen Konflikt, der sogar droht, ihre Familie auseinanderzureissen.

«Hala» startet am 6. Dezember auf Apple TV Plus.

«6 Underground»

Bild: Netflix

Sechs Individuen täuschen ihren Tod vor, um eine Eliteeinheit zu gründen. Ihr Ziel: Die Welt zum Positiven verändern, indem sie das Recht in die eigene Hand nehmen und die bösen Jungs erledigen.

«6 Underground» startet am 13. Dezember auf Netflix.

«The Aeronauts»

Bild: Prime Video

Ende des 19. Jahrhunderts: Der Wissenschaftler James Glaisher will die Wettervorhersage verbessern. Seine Akademikerkollegen nehmen seine Vorschläge aber nicht ernst. Also tut er sich mit der Luftfahrt-Enthusiastin Amelia Wren zusammen. Auch sie wird nicht ernst genommen, da sie Pilotin werden möchte. Zusammen starten die beiden eine halsbrecherische Ballonfahrt.

«The Aeronauts» startet am 20. Dezember auf Prime Video.

«Die zwei Päpste»

Bild: Netflix

Frustriert mit der Richtung, die die Kirche nimmt, will Kardinal Bergoglio Papst Benedikt 2012 um seinen Rücktritt ersuchen. Stattdessen beruft der von Skandalen und Selbstzweifeln geplagte Papst Benedikt seinen härtesten Kritiker und späteren Nachfolger nach Rom, um ihm ein Geheimnis anzuvertrauen, das die Grundfesten der katholischen Kirche erschüttern könnte.

«Die zwei Päpste» startet am 20. Dezember auf Netflix.

Abonniere unseren Newsletter