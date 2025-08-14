sonnig31°
Schweiz bekommt neue Banknoten: Wir hätten ein paar Vorschläge

Clients are withdrawing cash at the counter of the branch bank of Raiffeisen in Appenzell, Switzerland. Pictured on May 4, 2012. (KEYSTONE/Martin Ruetschi) [STAGED PICTURE/SYMBOLIC IMAGE] Kunden bezi ...
Die Schweiz soll bis Anfang der 2030er-Jahre neue Banknoten erhalten.Bild: KEYSTONE

Dir haben die Banknoten der SNB nicht gefallen? Hier 6 weitere Konzepte für dich

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will ab den 2030ern eine neue Banknoten-Serie in Umlauf bringen. Aktuell sucht sie noch eine passende Serie. Wir hätten da ebenfalls ein paar Vorschläge.
14.08.2025, 17:5914.08.2025, 17:59
Lia Perbo
Lia Perbo
Raphael Bühlmann
Raphael Bühlmann
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger
Gleich zwölf verschiedene Konzepte präsentierte die Schweizerische Nationalbank am Mittwoch. Nun darf die Bevölkerung abstimmen, welche der sechs Konzepte es in die zweite Wettbewerbsstufe schaffen. Das vorgegebene Thema lautet «Die Schweiz und ihre Höhenlagen».

Das war diesem Reddit-User «retoderfux» etwas zu eng. Er setzte mit seinem Konzept «Bünzli» auf eine ganz eigene Variante:

Das neue Konzept Bünzli für die Schweizer Banknoten.
Bild: reddit/retoderfux

«Die sind furchtbar, ich liebe sie», kommentiert ein weiterer Reddit-User unter dem Post. Danach fühlten auch wir uns inspiriert und haben diese weiteren Serien kreiert:

Inhaltsverzeichnis
Konzept «Fiasko»Konzept «Zollfrieden»Konzept «Geeintes Europa»Konzept «Aus der Küche»Konzept «Triumph»

Konzept «Fiasko»

Wir haben da ein paar Ideen für neue Banknoten für die Schweiz.
Bild: watson

Das Konzept: «Wir machen aus dem Fiasko einen Triumph und beschaffen der Schweiz nicht nur 36 Kampfflugzeuge, sondern gleich tausende, zehntausende, hunderttausende. So kann jede und jeder an der Gemeinschaftsanschaffung teilhaben und ein Stückchen Luftabwehr mit sich im Portmonaie herumtragen.»

Konzept «Zollfrieden»

Wir haben da ein paar Ideen für neue Banknoten für die Schweiz.
Bild: watson

Das Konzept: «Die Schweiz ist seit Donald Trumps Zollhammer auf dessen Goodwill angewiesen. Deshalb widmen wir die neue Banknotenserie dem ‹greatest country of all› und seinem Präsidenten. Zudem bleibt er uns so auch über seine zweite Amtszeit erhalten, ganz ohne dabei die US-Demokratie zu ruinieren.»

Konzept «Geeintes Europa»

Wir haben da ein paar Ideen für neue Banknoten für die Schweiz.
Bild: watson

Das Konzept: «Die US-Zölle haben gezeigt, wir müssen uns wieder stärker Europa zuwenden. Deshalb ist diese Banknotenserie den grossen Politikerinnen, Politikern und Bauwerken in Europa gewidmet.»

Konzept «Aus der Küche»

Wir haben da ein paar Ideen für neue Banknoten für die Schweiz.
Bild: watson

Das Konzept: «Unsere Gletscher schmelzen uns unter den Füssen weg, vom Skitourismus werden wir uns früher oder später verabschieden müssen. Doch die Lösung ist gefunden: Wir ersetzen ihn durch Kulinarik-Tourismus. Dafür zeigt diese Banknoten Serie die Spannweite der Schweizer Food-Kultur und macht Einheimische wie Besuchende ‹gluschtig› auf mehr.»

Konzept «Triumph»

Wir haben da ein paar Ideen für neue Banknoten für die Schweiz.
Bild: watson

Das Konzept: «Unsere Skifahrerinnen und Skifahrer bescheren uns ein Zeitalter des Triumphs.» Deshalb wollen wir sie mit einer Banknotenserie unsterblich machen. Besonders schön: Auch österreichische Touristen müssen die Banknoten benutzen.»

Die Abstimmung!

Welches Konzept gefällt dir am besten?
An dieser Umfrage haben insgesamt 1124 Personen teilgenommen

Bis am 7. September kannst du hier deine Meinung zu den (echten) Konzepten abgeben. Danach beginnt die zweite Wettbewerbsstufe. Anfang des kommenden Jahres soll der Gewinner feststehen. Den watson-Usern gefällt übrigens laut Umfrage das Konzept K am besten.

Du hast ein eigenes Konzept? Dann ab damit in die Kommentare!

Neue Banknoten für die Schweiz
1 / 14
Neue Banknoten für die Schweiz

Konzept A: «Lebenswelten»
quelle: neuebanknotenserie.ch
Das sind eure Meinungen zu Bargeld
Video: watson
22 Kommentare
