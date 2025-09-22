trüb und nass13°
Leben
Filme und Serien

The Summer I Turned Pretty: Die besten Reaktionen zum Serien-Finale

the summer i turned pretty
Conrad oder Jeremiah? Belly steht in «The Summer I Turned Pretty» zwischen zwei Brüdern.Bild: amazon prime

Team Conrad oder Jeremiah? Die besten Reaktionen zum «The Summer I Turned Pretty»-Finale

Kaum eine Teenie-Serie bringt ihre Fans weltweit derart zum Weinen und Mitfiebern wie «The Summer I Turned Pretty». Mit dem Serienfinale erfahren wir endlich, für welchen der zwei Brüder sich Belly entscheidet.
22.09.2025, 18:5222.09.2025, 18:53
Achtung, Spoiler!
Dieser Artikel enthält Spoiler zum Serienfinale von «The Summer I Turned Pretty». Wenn du dieses also noch nicht geschaut hast, klicke am besten weg und komm später wieder.

Mit dem Finale vergangener Woche ist nicht nur die Serie, sondern auch der Sommer vorbei. Doch Fans können sich freuen, denn die Geschichte der beiden Familien ist bislang nicht fertig erzählt. Kurz nach dem Finale wurde angekündigt, dass «The Summer I Turned Pretty» noch einen Film bekommt.

Viel ist über diesen Film noch nicht bekannt. Klar ist: Jenny Han, die Autorin der Bücher, auf denen die erfolgreiche Serie basiert, schreibt wieder das Drehbuch.

So, nun aber zurück zum Serienfinale: Nach der chaotischen Trennung von Jeremiah an ihrem Hochzeitstag lebt Belly ihr bestes Leben in Paris. Sie hält sich mit zwei Jobs über Wasser und kann sich auf ihre neue Freundesgruppe stützen, die sie am ersten Abend kennengelernt hat. Und dann, einen Tag vor ihrem Geburtstag, steht plötzlich Conrad vor ihrer Tür.

Das Finale lässt viele Fans jubeln – wie auf zahlreichen Videos von Public Viewings zu sehen ist. Belly hat sich endlich entschieden und die Fans scheinen zufrieden zu sein.

Bist du zufrieden mit dem Finale von «The Summer I Turned Pretty»?
An dieser Umfrage haben insgesamt 22 Personen teilgenommen

Hier kommen die besten Reaktionen und Memes zum Serienfinale:

the summer i turned pretty
Bild: x

«Wieso haben sie die Episode damit gestartet, dass es Conrad WIEDER leidet?»

the summer i turned pretty
Bild: x

«Auf die Seite, Benito, ihr Ehemann ist hier.»

«Das Verbotene hat etwas Anziehendes»: Deshalb faszinieren Liebesdreiecke mit Brüdern
the summer i turned pretty
Bild: x

«Die ganze Episode besteht darin, dass Belly Conrad schöne Dinge in Paris zeigt und er schaut nur sie an und nickt zustimmen. Paris ist ihm egal.»

the summer i turned pretty
Bild: x

«Adam bringt den Champagner von der gescheiterten Hochzeit von Jeremiah zu seinem Bankett mit. Er ist der lustigste Typ dieser Show.»

the summer i turned pretty
Bild: x

«Und die Prophezeiung wird heute Abend in Erfüllung gehen.

Adam, wie er realisiert, dass Belly so oder so seine Schwiegertochter wird.»

the summeri turned pretty
Bild: x

Wir wissen alle, was sie sich wieder gewünscht hat.

the summer i turned pretty
Bild: x

«Junior Mint ist kein Scheidungskind mehr. Ich liebe das für ihn.»

Was hältst du von «The Summer I Turned Pretty»? Schreibe es in die Kommentare!

(cmu)

Mehr zum Thema:

