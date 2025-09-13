Wer hat die besten Sprüche drauf? bild: fox/abc/nbc

Hey Serienfan! Erkennst du, welcher Sitcom-Charakter welches Zitat gesagt hat?

In den vergangenen Jahrzehnten sind in TV-Serien viele Sprüche gefallen, die inzwischen kaum mehr aus der Popkultur-Welt wegzudenken sind.

Deshalb wollen wir heute dein Wissen testen. Wir zeigen dir 13 verschiedene Zitate aus bekannten Sitcoms, und du sagst uns, von welchen Charakteren diese stammen.

In den Klammern findest du jeweils die sinngemässe deutsche Übersetzung.

Jetzt spielen!

13 Fragen Sitcom Quiz: Wer hat's gesagt? Wir geben dir ein Zitat, du sagst uns, welcher Sitcom-Charakter dieses gesagt hat.

Wie viele Quotes hast du erkannt? Schreibe es in die Kommentare!

(cmu)

