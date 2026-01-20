freundlich
Leben
Filme und Serien

The White Lotus: Das sind die Stars der vierten Staffel

Schauplatz Frankreich: Das wissen wir über die 4. Staffel «The White Lotus»

Für die 4. Staffel von «The White Lotus» wurden Details zum neuen Cast bekannt – das wissen wir.
20.01.2026, 15:2820.01.2026, 15:28

In jeder neuen Staffel wechselt The White Lotus den Schauplatz, sowie auch Schauspieler. Nun nimmt die vierte Staffel langsam Gestalt an – die ersten Stars wurden verpflichtet. Die Dreharbeiten sollen bereits im April beginnen.

Location

Jede Staffel spielt in einem anderen tropischen Ort, Schauplatz ist eine Hotelkette mit dem titelgebenden Namen der Serie. Bisher waren die Hauptcharaktere auf Hawaii, Sizilien und zuletzt in Thailand. Nun kehren sie nach Europa zurück, spezifisch nach Saint-Tropez in Frankreich. Gedreht wird in einem Schloss an der Côte d’Azur namens Château de la Messardière aus dem 19. Jahrhundert. Eine Nacht hier kostet zwischen 2000 und 6000 Franken.

French Riviera. Vue arienne. CHATEAU DE LA MESSARDIERE French Riviera is still a nice destination for holidays and summer times. 5205 2002-07-01 Chateau de la Messardiere Saint Tropez France sansperso ...
Château de la Messardière an der Côte d’Azur.Bild: imago images

Cast

Der Showrunner Mike White hat im Dezmeber die ersten Schauspieler bekanntgegeben: Alexander Ludwig (bekannt aus «Vikings») und AJ Michalka (bekannt aus «The Goldbergs»).

Alexander Ludwig und AJ Michalka spielen die Hauptrollen in der 4. Staffel von The White Lotus
Alexander Ludwig und AJ Michalka übernehmen die Hauptrollen in der 4. Staffel von «The White Lotus».Bild: imago images

Weiter sind auch Steve Coogan und Newcomer Caleb Jonte Edwards für die vierte Staffel bestätigt.

Caleb Jonte Edwards
Caleb Jonte EdwardsBild: imdb

Von den vier bisher bestätigten Darstellern ist Steve Coogan der bekannteste – er wurde zweimal für den Oscar nominiert. Der 60-Jährige ist primär für seine Rolle als Alan Partridge bekannt, eine Parodie über britische TV-Prominenz.

Steve Coogan in Happyish (2015)
Steve Coogan in «Happyish» (2015).Bild: imdb

Zudem wird aktuell heiss diskutiert, ob Helena Bonham Carter für «The White Lotus» gecastet wird. Laut Deadline sollen Insider wissen, dass exklusive Gespräche zwischen Bonham Carter und dem Studio stattgefunden haben. HBO hat sich dazu nicht geäussert.

Bislang sind nur drei Darsteller in mehr als einer Staffel aufgetreten: Jennifer Coolidge, die in den Staffeln 1 und 2 die Rolle der Tanya McQuoid spielte, Natasha Rothwell, die in den Staffeln 1 und 3 Belinda Lindsey spielte und Jon Gries, der in allen drei Staffeln Greg Hunt darstellte. Wer von diesen dreien zurückkehren wird, ist nicht klar.

Handlung

Über die Handlung ist bisher nicht viel bekannt. HBO hat lediglich bestätigt, dass es erneut um eine Gruppe von Hotelgästen und -angestellten gehen wird und die Story innerhalb einer Woche spielt. Laut Variety könnte das Filmfestival von Cannes Teil der Handlung sein. Angesichts der Tatsache, dass die Dreharbeiten während des Festivals und ganz in der Nähe stattfinden, ist das durchaus eine Möglichkeit.

Die 4. Staffel soll frühestens im Mai 2027 veröffentlicht werden.

(cmu)

