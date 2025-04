15 verstörende und unangemessene Szenen, die aus Kinderfilmen gelöscht wurden

Mehr «Leben»

Ob Gewalt, sexuelle Inhalte oder andere Szenen, die Kinder verstören könnten: Filmemacher mussten vor der Veröffentlichung einiger Filme (oder in manchen Fällen auch danach) gewisse Szenen herausstreichen.

So zum Beispiel war der Tod von Bambis Mutter ursprünglich viel grafischer, und Elsa folterte zwei Wächter. Hier kommen alle 15 gelöschten Szenen:

«Lilo & Stitch»

Bild: disney

Lilo wollte rassistische Touristen loswerden. Sie wusste, dass die Sirenen am Strand an diesem Tag einen Testlauf machen sollten, also warnte sie die Touristen vor den «grossen, 30 Meter hohen Wellen», die kommen würden. Lilo schrie: «Touristen, bereitet euch auf euren Tod vor!» Kurz danach ertönte die Test-Sirene, und die Touristen verliessen panisch den Strand.

«E.T. the Extra-Terrestrial»

Es gab eine gelöschte Szene in «E.T. the Extra-Terrestrial», in der E.T. Elliots Mutter nackt beim Schlafen beobachtet.

bild: universal pictures

«The Incredibles»



Die ursprüngliche Anfangsszene von «The Incredibles» spielt an einem Grillfest mit den Nachbarn. Dort hackt sich Bob aus Versehen den Finger ab, spürt es aber nicht. Das sollte ihm enthüllen, dass er ein Superheld ist.

Bild: pixar

«Mulan 2»

Bild: disney

Shan Yu hat in «Mulan 2» in einer gelöschten Szene ein ganzes Dorf niedergemetzelt und tötet sogar einen seiner Gefolgsleute. Im Film ist nur das Danach zu sehen, nicht die Tat selber.

«Toy Story»

Bild: disney

Im Originalplot von «Toy Story» gab es eine Szene, in der Woody Buzz aus Andys Schlafzimmerfenster stiess. Dies, weil er eifersüchtig war, dass nicht er, sondern Buzz zum Pizza Planet gehen konnte.

«Pinocchio»

Bild: walt disney

Während Gepetto und Figuero im Magen des Wals Monstro gefangen sind, sind sie so hungrig, dass sie sich überlegen, ihren Goldfisch Cleo zu essen.

«Cars»

Bild: buena vista pictures

Eine Szene, in der Lightning McQueen auf einem Autofriedhof herumirrt, hat es nie auf die grosse Leinwand geschafft. Die gespenstische Szene zeigte Lightning umgeben von Unmengen an «toten» Autos.

«Frozen»

Bild: disney

In «Frozen» wurde eine Szene herausgeschnitten, in der Elsa zum Bösewicht wird und zwei Wächter foltert.

«The Lion King»

Es gibt ein alternatives Ende für «Lion King», das sehr viel düsterer gewesen wäre. Scar gewinnt den Kampf mit Simba und stösst ihn vom Felsen. Simba überlebt den Sturz, aber Scar glaubt, dass Simba tot ist. Die Flammen auf dem Stolzfelsen verbrennen Scar lebendig. Die Disney-Produzenten wollten sich nicht für dieses Ende entscheiden, weil sie es für zu grausam hielten.

Bild: walt disney

«Zootopia»

In «Zootopia» wurde eine Szene, in der Nick auf einer sogenannten Zähmungsparty landet, gelöscht. Darin wurde gezeigt, wie den Tieren Schockhalsbänder angelegt werden und sie jedes Mal einen Stromschlag bekommen, wenn sie zu viele Gefühle zeigen.

Bild: walt disney

«Bambi»

Die Szene, in der Bambis Mutter von einem Jäger getötet wird, war eigentlich viel länger. Ursprünglich war zu sehen, wie ihr lebloser Körper vom Jäger weggezogen wurde.

Bild: disney

«Home Alone»

Bild: 20th century fox

Als wäre Onkel Frank nicht schon widerlich genug. In einer gelöschten Szene aus dem ersten Film beschimpft Frank Kevin und schikaniert ihn dann, indem er Kevin die Hosen herunterzieht.

«The Santa Clause»

In der ersten Fassung des Weihnachtsfilmes machten die Charaktere einen Witz, der definitiv nicht für Kinder geeignet ist. Scott witzelte, dass die Nummer von Neils Mutter «1-800-SPANK-ME» lautet. Diese Nummer existierte tatsächlich und war eine Leitung für Erwachseneninhalte. Später wurde der Witz aus dem Film gestrichen, aus Angst, dass Kinder versuchen würden, diese Nummer zu wählen.

Bild: walt disney

«Willy Wonka & the Chocolate Factory»

Bild: Wolper Pictures

Als «Willy Wonka & the Chocolate Factory» in den 70ern in die Kinos kam, gab es eine Szene, in der einem Huhn den Kopf abgehackt wird. Später wurde dieser Ausschnitt dann aus dem Film gelöscht.

«Back to the Future»

In einer gelöschten Szene äussert Marty Bedenken, dass er, wenn er in die Zukunft reist, schwul sein könnte. Doc fragt daraufhin: «Warum solltest du denn nicht glücklich sein?»

(cmu)

Mehr zum Thema: