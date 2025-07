Lampions statt Raketen: Feuerwerk muss nicht immer laut sein. Bild: KEYSTONE

Keine Lust auf «Klöpferei»? 9 Alternativen zum Feuerwerk

Verstörte Tiere, Verletzungen und viel Abfall – Feuerwerk gerät immer mehr in Verruf. Dabei gäbe es Alternativen, die weniger Krach machen und trotzdem leuchten. Ein paar Inspirationsvorschläge.

Berge von Abfall, verstörte Tiere, verängstigte Menschen. Feuerwerk steht zunehmend in der Kritik, insbesondere, wenn es eher laut statt leuchtend ist. Hinzu kommen regelmässig teilweise schwere Verletzungen durch falsche Handhabung. Polizei und Rettungsdienste warnen deshalb jährlich vor dem 1. August und Silvester vor falschem Umgang mit Feuerwerk.

Manche Schweizer Gemeinden haben die Nutzung im Privaten bereits stark eingeschränkt, wenn nicht gar verboten. Dabei bräuchte es gar keine zischende und krachende Rakete, den Nationalfeiertag kann man auch auf schonendere Art feiern. Hier sind ein paar Tipps.

Bengalische Zündhölzer

Diese langen Zündhölzer sorgen ebenfalls für eine Lichtshow. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und können in der Hand gehalten werden. Wer sich schnell genug bewegt, kann Muster in die Luft malen. Auch Wunderkerzen eignen sich dazu. Beim Verbrennen können sie sehr heiss werden, weshalb Vorsicht geboten ist. Zudem solltest du die abgebrannten Stäbe nicht direkt in den Abfall werfen, sondern sie erst vollständig auskühlen lassen.

In vielen Läden gibt es Bengalzündhölzer. Bild: KEYSTONE

Zuckerstock

Es muss nicht immer knallen. Feuerwerksvulkane können ebenso schön sein. Überall, wo es Feuerwerk gibt, kannst du auch Vulkane – in manchen Regionen auch Zuckerstock genannt – kaufen. Beim Abbrennen musst du nur den Sicherheitsabstand einhalten, der auf der Verpackung angegeben ist. Auch ein kleiner Vulkan kann hoch und weit sprühen.

Vulkane machen kaum Lärm und bieten trotzdem etwas fürs Auge. Bild: KEYSTONE

Knicklichter

Sie sind so vielfältig und leuchten in allen Farben: Knicklichter. Auch sie sind in diversen Läden und online einfach erhältlich, dazu kannst du auch Verbindungsstücke und Accessoires kaufen, mit denen du aus Knicklichtern Hüte, Brillen oder ganze Kleider basteln kannst. Solange sie ganz bleiben und die Flüssigkeit im Innern nicht auslaufen kann, sind sie auch für Kinder eine ungefährlichere Alternative als Feuer.

Mit Knicklichtern lässt sich viel anstellen. bild: imago

Seifenblasen

Kinder und Erwachsene mögen Seifenblasen. Sie faszinieren und sind grundsätzlich harmlos. Mittlerweile gibt es sogar Gadgets, mit denen du Seifenblasen in ein Feuer freies Feuerwerk verwandeln kannst – etwa eine Seifenblasenpistole mit farbigem Licht. Das Gute: Du kannst sie wiederverwenden. Diese Alternative eignet sich auch für spontane Einlagen, denn eigentlich brauchst du nur zwei Stöcke, etwas Schnur und einen Eimer voller Seifenwasser.

Die Ausrüstung für grosse Seifenblasen kann man gut auch selbst basteln. Bild: www.imago-images.de

Zauberfeuer

Mit dem Feuerpulver wirst du zur Partyheldin oder zum Partyhelden. In die Feuerschale zu starren, während die Flammen allmählich ihre Farben wechseln, kann hypnotisierend wirken. Das Pulver kann man ganz einfach im Internet bestellen und wirft es gemäss Anleitung ins lodernde Feuer. Dann brauchst du nur noch zuzuschauen.

Drohnenshow

Warum nicht mal mit deinen Freunden eine Drohnenshow auf die Beine stellen? Wenn ihr ohnehin welche besitzt, könnt ihr sie mit Lichtern bestücken und eine Choreografie ausdenken. Schliesslich setzen mittlerweile auch schon Städte auf Drohnenshows.

Klar, da braucht es mehr als ein paar Freunde mit Drohnen. Es darf ja auch etwas einfacher sein. Bild: KEYSTONE

Lampions

Lampions gehören ebenso zum Nationalfeiertag wie der 1.-August-Brunch und die Fähnli. Und es gibt sie in allen traditionellen und ausgefallenen Varianten. Warum also nicht ein paar Freunde zusammentrommeln und ein paar Laternen verteilen?

Lampions gehören zum 1. August dazu. Bild: KEYSTONE

Rauchfackeln

Du magst es lieber auffälliger? Dann könnten Rauchfackeln oder auch Rauchstöcke genannt etwas für dich sein. Auch sie sind beliebt an Hochzeits- oder Familienfeiern, bei Sportfans, an Demonstrationen oder einfach an der Fasnacht. Du kannst sie einfach im Internet bestellen. Kleine Warnung: Zu viel des Guten könnte die Stimmung aber etwas trüben, wenn du deine Umgebung einnebelst.

Bei Fussballfans sind Rauchfackeln beliebt. Bild: www.imago-images.de

Krieg der Sterne

Wenn du ein Star-Wars-Fan bist, hast du ja vielleicht Leuchtschwerter zu Hause. Mit diesen lässt es sich im Garten ebenso Spass haben. Ein kleiner Wettkampf unter Freunden oder Verwandten lässt einen beispielsweise die Welt drumherum kurz vergessen. (vro)

Licht aus, Lichtschwerter an! Bild: EPA