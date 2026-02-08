Hochnebel-1°
Leben
Filme und Serien

Stars, die die Heldenrolle wollten, dann aber zum Bösewicht wurden

Sie wollten Helden spielen, wurden aber stattdessen zu den perfekten Bösewichten

Den richtigen Schauspieler oder die richtige Schauspielerin für einen Charakter zu finden, ist oft ein langer Prozess, und Produzentinnen und Produzenten schauen sich viele Vorsprechen an. Und manchmal bewerben sich Stars für eine Heldenrolle, obwohl sie so viel besser für die Rolle des Bösewichts geeignet sind ...

Tom Hiddleston

Loki - Staffel 1 mit Tom Hiddleston
Bild: disney plus

Tom Hiddleston wollte eigentlich die Rolle als Thor, als er für Marvel vorsprach. Doch diese sahen etwas anderes in ihm und fanden, dass sein gefährlicher Charme besser zu Loki passt und offerierten ihm die Rolle des Bruders von Thor.

Heath Ledger

Christopher Nolan hatte Heath Ledger für die Rolle des Batman in «Batman Begins» in Betracht gezogen. Ledger traf sich mit Nolan, um über die Rolle zu sprechen, lehnte sie jedoch letztendlich ab.

The Dark Knight mit Heath Ledger 2008
Bild: Warner Home Video

Nachdem er «Batman Begins» gesehen hatte, wollte Ledger unbedingt den Joker in «The Dark Knight» spielen und flehte Nolan fast schon an, ihm diese Rolle zu geben. Eine Rolle, die ihm schlussendlich posthum einen Oscar einbrachte.

Die irrsinnige Geschichte hinter The Joker und seinen Darstellern

Arnold Schwarzenegger

Als Arnold Schwarzenegger sich zum ersten Mal mit dem Regisseur James Cameron traf, war es, um seine Rolle in «The Terminator» zu besprechen. Schwarzenegger war für den Charakter Kyle Reese vorgesehen.

Arnold Schwarzenegger in Terminator (1984)
Bild: hemdale

Cameron war jedoch so beeindruckt von Schwarzeneggers kraftvoller Präsenz, dass er ihn stattdessen als den Bösewicht des Films sah. Nach dem Gespräch sagte Cameron zu Schwarzenegger: «Du verstehst den Terminator besser als jeder andere – vielleicht solltest du ihn spielen».

Zuerst war Schwarzenegger nicht sicher, liess sich aber schlussendlich überzeugen, die Rolle doch anzunehmen, und der Rest ist Filmgeschichte.

Cillian Murphy

Murphy wollte in Christopher Nolans «Batman Begins» Batman sein. Und obwohl er bei der Audition eine starke Leistung abgeliefert hat – er zog für den Screen-Test sogar Val Kilmers Batsuit an – war Nolan nicht überzeugt von Murphy als Batman.

Cillian Murphy in Batman Begins (2005)
Bild: warner bros.

Trotzdem war er fasziniert von Murphys «durchdringendem Blick und seiner beunruhigenden Ruhe» und bot ihm die Rolle des Dr. Jonathan Crane alias Scarecrow an.

Rachel McAdams

Beim Casting für «Mean Girls» wurde Lindsay Lohan zunächst für die Antagonistin Regina George in Betracht gezogen, während Rachel McAdams für die Rolle der Heldin Cady Heron vorsprach.

Mean Girls mit Rachel McAdams
Bild: universal pictures

Aufgrund Lohans jüngstem Erfolg als Hauptdarstellerin in «Freaky Friday» wollte das Studio, dass sie stattdessen die Heldin spielte. Dies führte dazu, dass die beiden Schauspielerinnen die Rollen tauschten und McAdams als ikonische Konkurrentin gecastet wurde.

Julie Benz

Viele Schauspielerinnen wollten die Rolle von Buffy, der titelgebenden Figur der Vampirserie, spielen. Darunter Katie Holmes und Selma Blair und die weniger bekannte Julie Benz. Die Rolle von Buffy ging letztendlich an Sarah Michelle Gellar.

Julie Benz in Buffy - Im Bann der Dämonen (1997)
Bild: sandollar television

Benz ging aber nicht leer aus: Sie bekam dafür die wiederkehrende Rolle des Vampirs Darla. Darla wurde zu einer der ersten grossen Gegenspielerinnen von Buffy.

Iwan Rheon

Iwan Rheon wollte in «Game of Thrones» Jon Snow spielen. Doch auch wenn Kit Harington die Rolle ergatterte, waren die Produzenten so begeistert von Rheons Darbietung, dass sie ihm stattdessen den Part des berüchtigt grausamen Ramsay Boltons anboten.

Iwan Rheon in Game of Thrones (2011)
Bild: hbo

Demi Moore

Nicht Drew Barrymore, sondern Demi Moore war anfangs im Gespräch für die Rolle des Engels Dylan Sanders in «Charlie's Angels: Full Throttle».

Demi Moore in 3 Engel für Charlie: Volle Power (2003)
Bild: columbia pictures

Schlussendlich bekam Moore aber die Rolle von Madison Lee, einem abtrünnigen Ex-Engel.

Lee Pace

Lee Pace war in der finalen Auswahl bei Marvel für den Superhelden Star-Lord. Letztlich ging die Rolle an Chris Pratt.

Lee Pace in Guardians of the Galaxy (2014)
Bild: marvel studio

Regisseur James Gunn war aber begeistert von Lee Pace und wollte ihn unbedingt in «Guardians of the Galaxy» haben. Deshalb bot er ihm die Rolle des Bösewichts Ronan the Accuser an.

Alexander Ludwig

In «Hunger Games» spielt Alexander Ludwig den Antagonisten Cato. Er war aber in der Endrunde für die Rolle von Katniss' Freund Peeta.

Alexander Ludwig, Leven Rambin, Isabelle Fuhrman, and Jack Quaid in Die Tribute von Panem - The Hunger Games (2012)
Bild: lions gate films

Ludwig war froh darüber, wie sich die Dinge entwickelt haben. Für ihn machte es viel mehr Spass, einen Bösewicht zu spielen.

Christopher Lee

Christopher Lee war ein grosser Fan der Bücher und wollte unbedingt in «The Lord of the Rings» mitspielen. Er stellte sich immer als Gandalf vor.

Christopher Lee in Der Herr der Ringe: Die Gefährten (2001)
Bild: new line productions

Regisseur Peter Jackson war jedoch der Meinung, dass Lee besser für die Rolle des rivalisierenden Zauberers und Bösewichts Saruman geeignet sei. Lee nahm die Rolle an, und Ian McKellen spielte Gandalf.

(cmu)

Mehr zum Thema:

Themen
