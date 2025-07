Neue Details bekannt: Daran starb Wrestling-Legende Hulk Hogan

Bild: keystone

Vor einer Woche verstarb Wrestling-Ikone Hulk Hogan mit 71 Jahren in einem Spital in Clearwater, Florida. Nun wurde der offizielle Bericht des zuständigen forensischen Instituts zur Todesursache veröffentlicht.

Demnach war Hogan gegen 11.17 Uhr (Ortszeit) an einem Herzinfarkt verstorben. Zuvor hatten Polizei und Feuerwehr den Wrestling-Star nach einem Notruf in kritischem Zustand in seinem Haus vorgefunden und ihn ins Spital gebracht.

Hulk Hogan hatte laut Dokumenten, die dem Nachrichtenportal «Page Six» vorliegen, seit längerem unter Vorhofflimmern gelitten. Die Herzrhythmusstörung kann zu einer beschleunigten und ungleichmässigen Herzfrequenz führen. Zudem habe Hogan Leukämie gehabt, heisst es weiter.

Der Tod des Wrestling-Stars wurde von der Polizei als natürlich eingestuft. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung habe es nicht gegeben. (cpf)