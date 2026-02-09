Baby Yoda kehrt zurück! Teaser für «Mandalorian»-Film am Super Bowl veröffentlicht

Am Super Bowl werden neben Werbungen auch immer neue Filmtrailer veröffentlicht. So auch für den neuen «Star Wars»-Film, der bereits in drei Monaten ins Kino kommt.

Der neuveröffentlichte Clip für den «Star Wars»-Film «Mandalorian & Grogu» ist kein typischer Filmtrailer, sondern kommt eher wie eine gewöhnliche Bierwerbung daher.

Im 30-sekündigen Spot werden der Kopfgeldjäger Din Djarin (gespielt von Pedro Pascal) und Baby Yoda von Tauntauns durch den Schnee gezogen. Währenddessen sagt eine Stimme im Off: «Manchmal wählen wir unseren Weg, manchmal wählt der Weg uns».

Und weiter: «Durch all das hindurch schreiten wir weiter voran, angetrieben von einem tieferen Sinn, geleitet von einer unsichtbaren Kraft. Die Reise wird nie einfacher, aber das Band wird immer schwerer zu zerreissen. Das ist der Weg.»

Pedro Pascal kehrt als Kopfgeldjäger Din Djarin zurück. Bild: lucasfilm

Die Stimme gehört zu Sam Elliott (bekannt für «A Star Is Born», «The Big Lebowski», «The Ranch» und «Landman»). Ob Elliott eine Rolle im Film hat oder nur im Super Bowl Trailer vorkommt, ist nicht bekannt.

Neben Pedro Pascal, der die Hauptrolle im Star-Wars-Film spielt, wird Sigourney Weaver als Colonel Ward zu sehen sein. Rotta the Hutt wird von Jeremy Allen White gesprochen. Jon Favreau fungiert als Regisseur.

«Mandalorian & Grogu» schliesst die Geschichte des Kopfgeldjägers, die vor über sechs Jahren als Serie angefangen hat, ab. «The Mandalorian» hat vier Staffeln und feierte grosse Erfolge – so gewann die Serie insgesamt 15 Emmys.

«Mandalorian» ist der erste «Star Wars»-Film, der seit fast sieben Jahren auf die Kinoleinwand kommt. Der letzte war J.J. Abrams’ «The Rise of Skywalker» im Dezember 2019.

«The Mandalorian and Grogu» läuft ab dem 20. Mai in den Schweizer Kinos.

Hier kannst du den Trailer schauen:

