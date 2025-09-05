recht sonnig16°
«Star Wars»-Lichtschwert bringt bei Auktion Rekordsumme

epa12285905 A staff member poses with a film prop used as Darth Vader&#039;s dueling lightsaber in the &#039;Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back&#039; and &#039;Star Wars: Episode VI - Retu ...
Ein Lichtschwert aus der «Star Wars»-Filmreihe ist bei einer Auktion in Los Angeles für umgerechnet mehr als drei Millionen Euro versteigert worden.Bild: EPA

«Star Wars»-Lichtschwert bringt bei Auktion Rekordsumme

05.09.2025, 14:48
Mehr «Leben»

Ein Lichtschwert aus der «Star Wars»-Filmreihe ist bei einer Auktion in Los Angeles für umgerechnet mehr als drei Millionen Euro versteigert worden. Das legendäre Schwert, das zu den berühmtesten Requisiten der Filmgeschichte gehört, sei inklusive Auktionsgebühren für 3,65 Millionen Dollar verkauft worden, teilte das Auktionshaus Propstore Auction mit. Damit sei es die teuerste je versteigerte «Star Wars»-Requisite. Wer das Schwert ersteigerte, teilte das Auktionshaus zunächst nicht mit.

Die Kult-Requisite war in Filmen wie «Das Imperium schlägt zurück» und «Die Rückkehr der Jedi-Ritter» zum Einsatz gekommen. Die Film-Einsätze haben gewisse Gebrauchsspuren hinterlassen. Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der Halterung eines Kamera-Blitzes.

Bei der Auktion waren auch weitere berühmte Hollywood-Requisiten im Angebot. (sda/dpa)

Mehr zu Star Wars:
