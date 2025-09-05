Ein Lichtschwert aus der «Star Wars»-Filmreihe ist bei einer Auktion in Los Angeles für umgerechnet mehr als drei Millionen Euro versteigert worden. Bild: EPA

«Star Wars»-Lichtschwert bringt bei Auktion Rekordsumme

Ein Lichtschwert aus der «Star Wars»-Filmreihe ist bei einer Auktion in Los Angeles für umgerechnet mehr als drei Millionen Euro versteigert worden. Das legendäre Schwert, das zu den berühmtesten Requisiten der Filmgeschichte gehört, sei inklusive Auktionsgebühren für 3,65 Millionen Dollar verkauft worden, teilte das Auktionshaus Propstore Auction mit. Damit sei es die teuerste je versteigerte «Star Wars»-Requisite. Wer das Schwert ersteigerte, teilte das Auktionshaus zunächst nicht mit.

Die Kult-Requisite war in Filmen wie «Das Imperium schlägt zurück» und «Die Rückkehr der Jedi-Ritter» zum Einsatz gekommen. Die Film-Einsätze haben gewisse Gebrauchsspuren hinterlassen. Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der Halterung eines Kamera-Blitzes.

Bei der Auktion waren auch weitere berühmte Hollywood-Requisiten im Angebot. (sda/dpa)