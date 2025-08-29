«Star Wars: Starfighter» mit Ryan Gosling und Flynn Gray in der Hauptrolle läuft voraussichtlich im Mai 2027 im Kino. Bild: ed miller/ lucasfilm

Dreharbeiten für «Star Wars: Starfighter» mit Ryan Gosling haben begonnen – das wissen wir

Die Produktion des neuen «Star Wars»-Films «Star Wars: Starfighter» hat offiziell begonnen. In der Hauptrolle ist Hollywood-Star Ryan Gosling. Ebenfalls mit dabei: die sechsfach Oscar-nominierte Amy Adams.

Für Mai 2027 ist ein neuer «Star Wars»-Film namens «Starfighter» angekündigt. Die Hauptrolle übernimmt Ryan Gosling, Regie führt Shawn Levy und das Drehbuch wurde von Jonathan Tropper geschrieben.

Neu an Bord sind jetzt auch offiziell Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings und die sechsfach Oscar-nominierte Amy Adams.

«Star Wars: Starfighter» wird nach «The Mandalorian and Grogu» (Kinostart ist für Mai 2026 geplant) der nächste Film der Franchise sein, der in die Kinos kommt. «Starfighter» ist ein eigenständiger Film, also nicht Teil einer mehrteiligen Installation und auch an keine Serie gekoppelt.

Die Dreharbeiten finden in Grossbritannien statt und haben bereits begonnen.

Für den Regisseur Shawn Levy geht mit diesem Projekt ein Traum in Erfüllung:

«Ich bin absolut begeistert und fühle mich geehrt, dass wir nun mit der Produktion von ‹Star Wars: Starfighter› beginnen. Seit Kathy Kennedy mich anrief und einlud, ein neues Abenteuer in dieser unglaublichen ‹Star Wars›-Galaxie zu entwickeln, ist für mich – kreativ wie auch persönlich – ein Traum wahr geworden. ‹Star Wars› hat mein Verständnis davon geprägt, welche Wirkung Geschichten entfalten können und wie Charaktere sowie filmische Momente uns ein Leben lang begleiten. Teil dieser Welt zu sein und mit so brillanten Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera zusammenzuarbeiten, ist die aufregendste Erfahrung meines Lebens.» Shawn Levy

Über die Handlung ist bisher nichts bekannt, bei Lucasfilm werden die Details streng geheim gehalten. Das Bild, das in der Ankündigung veröffentlicht wurde, deutet jedoch darauf hin, dass Ryan Goslings Figur eine Art Beschützer- oder Mentorrolle für die von Flynn Gray gespielte Figur übernimmt. Dies würde auf eine Erwachsenen-Kind-Beziehung hindeuten – ein Motiv, das in der «Star Wars»-Reihe häufig vorkommt und auch im Mittelpunkt von Fortsetzungen wie «The Mandalorian», «Obi-Wan Kenobi», «Skeleton Crew» und «The Phantom Menace» steht.

