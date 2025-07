Colley verkörperte die Rolle des Admiral Piett, hier links im Bild. Bild: www.imago-images.de

«Star Wars»-Ikone Kenneth Colley ist tot

Er war Admiral Piett in «Das Imperium schlägt zurück» und «Die Rückkehr der Jedi»: Jetzt ist Kenneth Colley tot. Eine Corona-Erkrankung wurde ihm zum Verhängnis.

Steven Sowa / t-online

Eine «Star Wars»-Ikone ist tot. Er war der Mann, der in seiner Rolle als Admiral Piett berühmt wurde, dem Offizier, der für Darth Vaders imperiales Flaggschiff verantwortlich war: Schauspieler Kenneth Colley. Jetzt ist er im Alter von 87 Jahren gestorben, nachdem er an Covid und einer Lungenentzündung erkrankt war, wie sein Agent bestätigte.

Dieser teilte mit: «Er wurde nach einem Sturz mit einer Armverletzung eingeliefert, erkrankte aber schnell an Covid, das sich zu einer Lungenentzündung entwickelte. Er verstarb friedlich im Beisein von Freunden.»

Auch im britischen Klassiker «Life of Brian» war Colley zu sehen. bild: imago-images

Colleys Karriere als Charakterdarsteller erstreckte sich über 60 Jahre. Er arbeitete auf der Bühne, im Film und im Fernsehen und spielte eine Vielzahl von Charakteren – von Jesus in Monty Pythons «Das Leben des Brian» über böse und exzentrische Figuren in Ken Russells Filmen hin zum Herzog von Wien in einer Shakespeare-Verfilmung.

Sein Manager merkte an: «Kens Lieblingsrolle war die des Estragon in der Bühnenproduktion von Becketts Klassiker 'Warten auf Godot' am Cockpit Theatre in London im Jahr 2014.»

Er spielte auch in «Peaky Blinders» oder «Doctor Who»

Ken Colleys Mitwirkung in «Star Wars» führte zudem dazu, dass er zu offiziellen Fan-Veranstaltungen in der ganzen Welt eingeladen wurde, wo er als einer der beliebtesten Schauspieler aus der Original-Trilogie galt.

«Ken liebte seinen Garten, sammelte Kunst und hatte eine Leidenschaft für schnelle Autos», liess sein Manager mitteilen. Privat ist sonst wenig über Colley bekannt. Er lebte zuletzt in Hythe in der südostenglischen Grafschaft Kent. In den vergangenen Jahren hatte er Auftritte in vielen Serien, von «Holby City» bis «Peaky Blinders» oder «Doctor Who».

