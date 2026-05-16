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Filmfestival in Cannes: John Travolta erhält Ehrenpalme

John Travolta überrascht mit neuem Look in Cannes – und erhält ein unerwartetes Geschenk

16.05.2026, 11:2516.05.2026, 11:25

Mit dieser Überraschung hatte John Travolta nicht gerechnet: Der «Pulp Fiction»- und «Grease»-Star ist bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Ehrenpalme für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Damit habe er am wenigsten gerechnet, sagte der 72-Jährige sichtlich gerührt. «Das ist grösser als ein Oscar.»

Die Trophäe erhielt John Travolta noch vor der Vorführung seines Regiedebüts «Nachtflug nach L.A.». Die Geschichte basiert auf einem Kinderbuch, das er einst für seinen Sohn Jett schrieb, der 2009 starb. Der Hollywood-Star, selbst leidenschaftlicher Pilot, erzählt darin von einem Achtjährigen auf seiner ersten Flugreise. In dem Film spielt seine Tochter Ella Bleu Travolta mit, die ebenfalls zur Premiere kam.

KEYPIX - John Travolta poses for photographers upon arrival at the premiere of the film &#039;Karma&#039; at the 79th international film festival, Cannes, southern France, Friday, May 15, 2026. (AP Ph ...
John Travolta erhielt in Cannes die Ehrenpalme.Bild: keystone

Travolta war Ende der 1970er Jahre mit Filmen wie «Saturday Night Fever» und «Grease» zum Weltstar geworden. Mit der Auszeichnung schliesst sich für ihn auch ein Kreis: Der Gangsterfilm «Pulp Fiction» von Quentin Tarantino, in dem Travolta den Profikiller Vincent Vega spielt, gewann 1994 die Goldene Palme in Cannes.

Auf die Frage von Festivalchef Thierry Frémaux, ob dies der Beginn einer zweiten Karriere als Regisseur sei, liess Travolta eine klare Antwort offen. Er mache Filme aus Leidenschaft, sagte er – und genau das habe für dieses Projekt gegolten. Sein Regiedebüt wurde in Cannes mit grossem Applaus aufgenommen. (sda/dpa)

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Warum??? Das sind die 5 ESC-Favoriten. Und das machen sie mit mir :-( :-(
Laut Eurovision World, der grössten Plattform für ESC-Wetten, -Prognosen und Prophezeiungen sind diese 5 Länder die Anwärter auf den Sieg in Wien. Finnland liegt mit gegen 40-prozentiger Gewinnchance weit vorn.
Da ich genau weiss, dass mein Vater auch diesen Artikel wieder lesen wird, ganz egal, ob mir das ein bisschen peinlich ist oder nicht, sag ich, wie's ist: Wäre Linda Lampenius ein Mann, ein paar Jahrzehnte jünger und schon in den 1960er-Jahren aufgetreten, dann könnte sie möglicherweise mein Vater sein. Der hat als blutjunger Teufelsgeiger nämlich ähnlich abgeliefert wie Lampenius heute, jedenfalls ist mir das so überliefert worden. Sensationell, was die Frau, die einst als beste klassische Geigerin von Finnland berühmt wurde, da macht. Zu ihrem Aussehen sage ich nur: 1989 hatte sie unter dem Pseudonym Linda Brava eine Gastrolle in «Baywatch». Schade, dass Pete Parkkonen sie mit seinem Gesang ständig unterbricht. «Liekinheitin» heisst übrigens «Flammenwerfer», klar, dass damit Lampenius gemeint ist.
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