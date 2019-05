Leben

Game of Thrones

«Game of Thrones»: Peinlicher Fehler mit Flasche im Finale entdeckt



Oops, they did it again: Fans entdecken peinlichen Fehler im «GoT»-Finale

Es ist einfach unglaublich: «Game of Thrones» ist zu Ende. Doch wenn man sich ansieht, wie Fans überall auf der Welt auf die letzte Staffel, im Besonderen aber auf die letzte Folge reagieren, dann ist auch «Game of Thrones» am Ende.

Die Handlung flach, die Charakter-Entwicklung einiger Hauptfiguren sinnlos zerstört und ein stetig wachsender Haufen an Handlungslöchern, die mit starken Effekten und sehr aufwendigem Setdesign übertüncht wurden. Doch in all dem Wirrwarr scheint den Machern von «Game of Thrones» eine Sache besonders durch die Lappen gegangen zu sein: das Set freizuräumen, bevor gedreht wird.

So kam es bereits in Folge vier zu einem Kaffeebecher-Gate, das so schlimm war, dass sich sogar HBO und der Hauptcast äussern mussten. Wahnsinn, bedenkt man, wie viele Menschen an so einer Serie mitarbeiten.

Wir präsentieren: Die Plastikwasserflasche von Westeros

Wir befinden uns in Minute 41:23 der letzten Folge. Tyrion wird gerade von Grauer Wurm aus dem Gefängnis vor, naja, den Rat von Westeros (was ist das eigentlich für eine Zusammenkunft, egal, anderes Thema) geführt. Da sitzen die neuen Herren und Herrinnen der sieben Königslande und Samwell Tarly scheint besonders auf genug Flüssigkeit geachtet zu haben.

Vorbildlich, genug trinken ist bei der Hitze wichtig. Doch leider ist es irgendwie auch bedenklich, wenn es so eine Wasserflasche bis in die endgültige Version der Serie schafft.

Gefunden habe ich diesen Fehler auf Reddit. Ich konnte es erst kaum glauben und dachte an einen Fake. Doch auch im Original-Material von HBO ist die Flasche zu sehen. Peinlich, peinlich. Kurz vor Schluss scheinen die Macher ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigt zu haben – oder war es einfach nur die Aufregung zum Schluss? (watson.de)

