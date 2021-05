Leben

Game of Thrones

«Game of Thrones»: Erste Bilder von «House of the Dragon» veröffentlicht



Bild: Ollie Upton/HBO

Die ersten Bilder des «Game of Thrones»-Prequels sind da!

Gelingt «Game of Thrones» mit «House of the Dragon» die Rückkehr zu altem Glanz? Darüber dürfen Fans im Jahr 2022 debattieren. Denn dann will HBO Max die Vorgeschichte der Erfolgsserie erzählen. Nun hat das Streaming-Portal erste Bilder veröffentlicht.

Bild: Ollie Upton/HBO

Die Serie spielt 300 Jahre vor den Geschehnissen rund um John Snow, Daenerys Targaryen und Cersei Lannister und setzt sich mit dem Niedergang des Hauses Targaryen auseinander. Die Serie basiert auf George R.R. Martins Buch «Fire & Blood».

Bild: Ollie Upton/HBO

Die Serie nahm die Produktion Ende April auf, ein konkretes Release-Datum für 2022 ist aber noch keines bekannt. Die ersten Bilder zeigen folgende Rollen:

Emma D’Arcy als Prinzessin Rhaenyra Targaryen

Als Erstgeborene des Königs vereinigt Rhaenyra alle gewünschten Eigenschaften eines Erben auf sich. Doch als Frau wird sie in der Thronfolge übergangen.

Als Erstgeborene des Königs vereinigt Rhaenyra alle gewünschten Eigenschaften eines Erben auf sich. Doch als Frau wird sie in der Thronfolge übergangen. Matt Smith als Prinz Daemon Targaryen

Als Erbe des Königs gilt Daemon, der jüngere Bruder des Königs. Wie auch Rhaenyra reitet Daemon Drachen, bewegt sich jedoch an der Grenze zum Wahnsinn.

Als Erbe des Königs gilt Daemon, der jüngere Bruder des Königs. Wie auch Rhaenyra reitet Daemon Drachen, bewegt sich jedoch an der Grenze zum Wahnsinn. Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryon

Die Seeschlange wird ihrem Namen nur gerecht. Corlys ist der berühmteste Seefahrer in der Geschichte von Westeros und verfügt über die grösste Seemacht im Reich.​

Die Seeschlange wird ihrem Namen nur gerecht. Corlys ist der berühmteste Seefahrer in der Geschichte von Westeros und verfügt über die grösste Seemacht im Reich.​ Rhys Ifans als Otto Hightower

Zur Zeit der Geschichte ist Otto Hightower die Hand des Königs und damit sein engster Berater. Er versucht mit aller Macht die Usurpation des Königs durch dessen Bruder zu verhindern.​

Zur Zeit der Geschichte ist Otto Hightower die Hand des Königs und damit sein engster Berater. Er versucht mit aller Macht die Usurpation des Königs durch dessen Bruder zu verhindern.​ Olivia Cooke als Alicent Hightower

Die Tochter der Hand wurde am Hof des Königs erzogen. Daher mischt sie in den politischen Ränkespielen an vorderster Front mit.



Bild: Ollie Upton/HBO

Gibst du «Game of Thrones» nochmals eine Chance? Nein, die letzte Staffel war zu schlecht Mal schauen, vielleicht wirds ja doch gut Ja klar, «Game of Thrones» geht immer!

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

13 recht absurde «Game-of-Thrones»-Fanartikel 1 / 15 13 recht absurde «Game-of-Thrones»-Fanartikel «Game of Thrones» von Laien erklärt Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter