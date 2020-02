Leben

Neuer Clip zu «Bond 25» ++ «Jurassic World 3»-Titel bekannt



Neuer Clip zu «Bond 25» ++ Disney Plus startet Aktion ++ «Jurassic World 3»-Titel bekannt

«James Bond 25»: Regisseur Joji Fukunaga in neuem Clip

Universal hat einen neuen Clip zu «James Bond 007: Keine Zeit zu sterben». Im Featurette spricht Regisseur Joji Fukunaga darüber, wer Bond heutzutage ist und was sie mit dem neuen Film erreichen wollen. Nebenbei gibt es noch einige neue Filmausschnitte, respektive Blicke hinter die Kulissen.

Titel und neue Details zu «Jurassic Park 3»

Am 25. Februar haben die Dreharbeiten zu «Jurassic World 3» offiziell begonnen. Zeit also, dass der Film auch mal einen Titel bekommt. Diesen hat Regisseur Colin Trevorrow nun gleich selbst via Twitter bekannt gegeben.

Trevorrow übernimmt nach «Jurassic World» das zweite Mal die Regie beim Dino-Franchise. Für Teil zwei hatte er den Regiestuhl Juan A. Bayona überlassen, weil er «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» drehen sollte. Allerdings trennten sich die Wege von Trevorrow und Disney bald wieder, da man unüberbrückbare, kreative Differenzen hatte.

Die «Jurassic World»-Reihe gehört zu Universals profitabelsten Franchises. Der erste Teil hatte 2015 weltweit über 1,6 Milliarden Dollar eingespielt. Teil drei soll nun die Trilogie abschliessen.

Disney Schweiz kündigt Frühbucherrabatt an

Am 24. März startet Disney Plus in der Schweiz. Die Preise für den Dienst hat Disney mit 9.90 Franken pro Monat, respektive 99 Franken pro Jahr festgelegt.

Nun versucht der Mauskonzern Schweizer User mit einem Frühbucherrabatt anzulocken. Wer bis zum 23. März ein Jahresabo abschliesst, bekommt das erste Jahr für 84.90 Franken.

Weiterhin teilte Disney Schweiz mit, dass zum Start des Dienstes in der Schweiz 25 Eigenproduktionen verfügbar sein werden. Diese wird es ausschliesslich auf dem Streaming-Dienst zu sehen geben. Auch die «Star Wars»-Serie «The Mandalorian» gehört natürlich dazu. Obwohl die Serie im englischsprachigen Raum bereits komplett veröffentlicht wurde, müssen sich Schweizer Fans weiter gedulden: Disney wird nicht alle Folgen auf einmal online stellen, sondern jede Woche eine Episode.

Neue Film-Trailer

«Die Farbe aus dem All» – Trailer 1 Video: YouTube/KinoCheck

«Die Känguru-Chroniken» – Clips & Trailer Video: YouTube/KinoCheck

«Monster-Liga» – Trailer 1 Video: YouTube/KinoCheck

Neue Serien-Trailer

«I am not okay with this» Video: YouTube/Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

«Star Wars: The Clone Wars» – Staffel 7 Video: YouTube/KinoCheck International

«Hunters» – Red Band Trailer Video: YouTube/Amazon Prime Video

Neue Game-Trailer

Xbox Series X – Console announcement Trailer Video: YouTube/GameTrailers

«Chivalry 2» – Lore Trailer Video: YouTube/Tripwire Interactive

«Warface: Titan» – Announcement Trailer Video: YouTube/Warface

«Street Fighter V: Champion Edition» –Launch Trailer Video: YouTube/Street Fighter

