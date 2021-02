Du denkst, WD-40 ist für fast alles geeignet? Du denkst falsch

Info

Dass Scharniere nach der Anwendung nicht mehr quietschen oder Schlösser nicht mehr haken, liegt unter anderem daran, dass das Multifunktionsprodukt in die Zwischenräume der Verbindung gelangt ist und sie sich hierdurch leichter bewegen lassen. Länger eingewirkt kann es zudem festgesetzte Verschmutzungen in den Zwischenräumen lösen und so das Haken und Quietschen entfernen.