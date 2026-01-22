People-News

Heidi Klum bekommt Rolle in Disney-Film

Für Heidi Klum erfüllt sich ein langgehegter Wunsch – und ihre Kinder spielen dabei eine besondere Rolle.

Wenn im Hause Klum Disney-Filme laufen, ist meist die ganze Familie versammelt, besonders bei Animationsklassikern wie «Findet Nemo». Nun wird Heidi Klum selbst Teil des Pixar-Universums: In der kommenden Disney-Produktion «Hoppers» spricht sie eine Figur, die nicht nur optisch Eindruck macht, sondern auch namentlich eine besondere Verbindung zur Model-Mama hat.

Das Model probiert sich in einem neuen Berufsfeld aus. Bild: keystone

Wie «Bild» berichtet, vertont Klum im Film eine Hai-Dame, die den Namen «Haidi» trägt – ein Wortspiel, das auf Heidis Vornamen und die Hai-Rolle zugleich anspielt. Die Dreharbeiten zur Synchronfassung sollen in einem Tonstudio in Berlin stattgefunden haben. Sie spielen den Trailer zu «Hoppers» ab, indem Sie mittig auf den folgenden Beitrag klicken.

«'Findet Nemo' bestimmt fünfzigmal geschaut»

Klum selbst zeigte sich in einem Interview mit der Zeitung begeistert: «Ich freue mich unglaublich, dass ich einem Charakter in 'Hoppers' nicht nur meine Stimme leihen darf, sondern auch meinen Namen.» Klum verrät zudem, woher ihre Motivation für das neue Projekt stammt: «Nachdem ich mit meinen Kindern 'Findet Nemo' bestimmt fünfzigmal geschaut habe, wurde es Zeit, eine Pixar-Figur zu spielen.»

Der Film «Hoppers» startet am 5. März in den Kinos. Die Handlung begleitet die junge Mabel Tanaka, die eine neue Technologie nutzt, um mit Tieren zu kommunizieren und dabei auf Geheimnisse stösst.

Heidi Klum wirkt nicht das erste Mal in einem Film mit. Während bei «Hoppers» nur ihre Stimme zum Einsatz kommt, stand sie für andere Produktionen auch als Schauspielerin vor der Kamera und wirkte mehrfach in Filmen und Serien mit. Meist handelte es sich dabei um kleine Gastauftritte. So war sie etwa in «Sex and the City», «How I Met Your Mother» und der deutschen Serie «Die Bergretter» zu sehen. Im Kino war sie zudem unter anderem in «Zoolander» und «Der Teufel trägt Prada» zu sehen.