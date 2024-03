Immer längere Wartezeiten für ADHS-Abklärung – die Gründe sind vielschichtig

Immer mehr Erwachsene lassen sich auf ADHS untersuchen. Viele stossen durch Begleiterkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen auf die Diagnose. Doch das ist nicht der einzige Grund für die langen Wartezeiten.

Die Wartelisten für ein Abklärungsgespräch von ADHS sind monatelang. Je mehr über die Symptome gesprochen wird, desto mehr Erwachsene schöpfen den Verdacht, unter der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörung zu leiden.

Diesen Anstieg spürt auch Psychotherapeut François Gremaud, der sich auf Diagnostik und Behandlung von ADHS spezialisiert hat. «Es kontaktieren mich immer mehr Menschen, die zufällig auf die Diagnose aufmerksam geworden sind – sei es über die (sozialen) Medien oder Bekannte», so der Psychotherapeut. Manche würden auch über eine Abklärung ihrer Kinder erstmals mit ADHS konfrontiert werden – und erkennen sich in den Symptomen wieder.



«Ich sehe in meinem Alltag viele Erwachsene in jeder Altersklasse, die plötzlich auf ADHS aufmerksam werden.» Dr. phil. François Gremaud

François Gremaud. bild: zvg

ADHS ist keine reine Kindererkrankung

Lange gingen Ärzte und Wissenschaftler davon aus, dass nur Kinder unter ADHS leiden und die Störung sich mit der Pubertät auswächst. Inzwischen ist ADHS auch bei Erwachsenen anerkannt und der Fakt, dass ADHS keine reine Kindersache ist, gerät immer mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft.



«Viele Erwachsene denken, ADHS ist eine Kindererkranung.» Dr. phil. François Gremaud

«Bei vielen Erwachsenen wurde ADHS im Kindesalter nicht diagnostiziert. Diese Menschen haben meist einen langen Leidensweg hinter sich», sagt Gremaud. Die Störung gehe im Erwachsenenalter häufig mit Begleiterkrankheiten wie Depressionen oder Suchterkrankungen einher. Vielfach werde ADHS erst durch die Komorbidität (eine oder mehrere Störungen oder Erkrankungen, die bei einer Grunderkrankung vorliegen) erkannt. ADHS wird bei Erwachsenen also nicht selten durch sekundäre Erkrankungen überlagert – und nicht richtig behandelt.



ADHS-Serie Unter AD(H)S leiden mehr Menschen, als man denkt. Doch noch immer wird die Diagnose als Modeerscheinung abgetan und der Krankheitswert bagatellisiert. Darum lenkt watson im Rahmen einer Serie den Fokus in den kommenden Wochen auf das Thema AD(H)S. Zu Wort kommen Fachpersonen sowie Betroffene.



Nur wenige Fachpersonen

Der Mangel an geschulten Fachpersonen sei ein weiterer Grund für die langen Wartezeiten. «Im Master-Studium Psychologie lernt man, wie man psychische Erkrankungen wie Schizophrenie oder Angststörungen behandelt. ADHS ist da aber nicht integriert. Fachpersonen werden also nicht geschult, um ADHS zu diagnostizieren und zu behandeln», so Gremaud. Man müsse sich als Fachperson selbst weiterbilden.

«Die medikamentöse Behandlung von AHDS wird häufig verteufelt.» Dr. phil. François Gremaud

Aufgrund dieser Wissenslücke komme es laut Gremaud häufig zu falschen Diagnosen und Behandlungen. «Die Problematik zeigt sich vor allem in der Medikation von Stimulanzien. Therapeuten, Ärzte oder Psychiater geben ihre Empfehlungen im Sinne ihrer persönlichen Haltung – und nicht als Fachperson.» Insbesondere die medikamentöse Behandlung mit dem Wirkstoff Methylphenidat (zum Beispiel Ritalin) werde häufig verteufelt – mit der Begründung, das Stimulans führe in eine Abhängigkeit.

Doch dies sei wissenschaftlich widerlegt. «Zahlreiche Studien zeigen, dass die Sorge einer Medikamenten- oder Drogenabhängigkeit im Zusammenhang mit der Verschreibung von Stimulanzien unbegründet ist. Einige Studien konnten nachweisen, dass das Risiko sogar sinkt», sagt Gremaud. Methylphenidat wird als Betäubungsmittel eingestuft und ist verschreibungspflichtig. Es trägt dazu bei, jene Aktivitäten im Gehirn zu erhöhen, die mit der Konzentration zu tun haben.

Anlaufstelle Charakteristisch für ADHS sind Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit sowie Impulsivität. Doch ADHS hat viele Gesichter und ist deshalb nicht immer leicht zu erkennen. Die Organisation adhs20+ fördert und unterstützt die Verbreitung von Informationen zum Thema ADHS im Erwachsenenalter.

ADHS hat viele Gesichter – und ist nicht immer leicht zu diagnostizieren

In der Schweiz sind Schätzungen zufolge zwischen 200'000 bis 500'000 Menschen von ADHS betroffen. Dabei dürfte die Dunkelziffer hoch sein. Gerade bei Erwachsenen ist ADHS weniger offensichtlich als bei hyperaktiven Kindern oder Jugendlichen. ADHS ist eine neurologische Erkrankung. Es ist davon auszugehen, dass ADHS vererbbar ist – genauso wie andere psychische Erkrankungen.

«Viele Menschen denken, die Diagnose existiert nicht oder ist eine Trenddiagnose – das sieht man bei Burnout zum Beispiel auch.» François Gremaud

Bei Menschen mit ADHS befinden sich die Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin, welche für die Weiterleitung von Reizen in den Nervenzellen verantwortlich sind, im Ungleichgewicht. Das wirkt sich negativ auf die Informationsverarbeitung und Konzentration aus. Im Erwachsenenalter zeigt sich ADHS insbesondere in Konzentrationsschwierigkeiten, leichter Ablenkbarkeit, Vergesslichkeit sowie Schwierigkeiten, Gesprächen zu folgen oder Termine einzuhalten.

Die Diagnostik von ADHS ist aufwändig und nicht immer auf Anhieb sichtbar. «Je nach Dopaminspiegel können sich ADHS-Patienten sehr gut konzentrieren», sagt Gremaud. Dies sei auf das Ungleichgewicht der Botenstoffe zurückzuführen. Denn die Funktionsstörung im Gehirn störe das Zusammenspiel von Aufmerksamkeit und Motivation. Gremaud macht ein Beispiel:

«Es gibt ADHS-Patienten, die haben Probleme, sich auf ihre Arbeit zu fokussieren, können in der Freizeit aber trotzdem 15 Stunden lang gamen.» François Gremaud

ADHS begleitet Betroffene meist ein Leben lang und kann sehr belastend sein. Gremaud stört es, dass die psychiatrische Störung noch immer als Trenddiagnose wahrgenommen wird – selbst bei Therapeuten und Ärzten.

Über die unterschiedlichen Gesichter von AD(H)S werden wir in den kommenden Artikeln berichten.