Sterblichkeit bei Frauen abhängig vom Taillenumfang

Bei Frauen nach der Menopause ist die Sterblichkeit abhängig vom Taillenumfang. Der Body-Mass-Index (BMI) als gebräuchlichstes Mass zur Einschätzung des Körpergewichts scheint in dieser Hinsicht nicht primär ausschlaggebend zu sein, hat eine US-Studie ergeben.

Bei Frauen nach der Menopause ist die Sterblichkeit abhängig vom Taillenumfang. Bild: Shutterstock

In der Untersuchung werteten die Autoren die Informationen von knapp 140'000 Frauen im Alter zwischen 50 und 79 Jahren aus. Sie hatten an der sogenannten «Women’s Health Initiative», einer grossen in den USA laufenden epidemiologischen Beobachtungsstudie, teilgenommen. Unterschieden wurde zunächst nach den herkömmlichen BMI-Kategorien.

Hinzu kam eine Einteilung nach dem Taillenumfang als Mass für das vor allem bezüglich der Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen unter höchstem Verdacht stehende Bauchfett. Das Hauptergebnis der wissenschaftlichen Untersuchung: Frauen mit einem grösseren Taillenumfang wiesen in jeder BMI-Kategorie eine höhere Mortalität auf.

So hatten Frauen mit einem normalen BMI, aber grossem Taillenumfang ein um 17 Prozent erhöhtes Sterberisiko im Vergleich zu Frauen mit normalem BMI und normalem Taillenumfang. Bei Frauen mit Adipositas (BMI über 30), aber normalem Taillenumfang, lag das Risiko hingegen nur um 12 Prozent höher. (sda/apa)