Kim Kardashian hat vor Kurzem ihr Jurastudium beendet und könnte bald als Anwältin arbeiten. Auch andere Promis üben neben oder nach ihrer Karriere im Rampenlicht einen ganz anderen Beruf aus.

Viele träumen von einem Leben im Scheinwerferlicht und davon, mit Traumjobs in der Schauspiel- oder Musikbranche möglichst viel Geld zu verdienen. Doch einige Promis wenden sich genau davon ab und entscheiden sich für ein Leben, wie es der Otto Normalverbraucher führt.

Kim Kardashian

Kim Kardashian könnte bald als Anwältin tätig sein. Bild: keystone

Kim Kardashian ist eigentlich als Reality-Star und Unternehmerin bekannt, erst kürzlich hat sie nun auch ihr Jurastudium beendet. Schon in den vergangenen Jahren setzte sie sich immer wieder für die Begnadigung von Häftlingen in den USA ein. In ihrem Studium absolvierte sie auch ein Praktikum in einer Anwaltskanzlei.

Um dann in Kalifornien wirklich als Anwältin arbeiten zu können, muss sie nur noch eine letzte Prüfung ablegen. Danach könnte sie in die Fussstapfen ihres Vaters Robert Kardashian treten, der ebenfalls als Promi-Anwalt Karriere machte und beispielsweise O.J. Simpson verteidigte.

Tom Selleck

Tom Selleck arbeitet als Farmer. Bild: imago images

«Magnum»-Star Tom Selleck wurde in den 80ern mit seiner Rolle als Privatdetektiv sowie seinem speziellen Look mit Schnurrbart und Hawaiihemd zur Kultfigur. Auch in der Kult-Serie «Friends» spielte er mit.

Schauspieler wollte er jedoch gar nie werden, erzählt er in einem Interview: «Ich hatte nicht das geringste Interesse daran, Schauspieler zu werden.» Sein Traum war es damals, Basketball-Profi zu sein. Ins Fernsehen gelangte er dann Ende der 60er-Jahre mit einem Pepsi-Werbespot – mit dem er eigentlich nur Geld verdienen wollte.

Der Schauspielbranche hat der mittlerweile 80-Jährige grösstenteils den Rücken zugekehrt. Selleck arbeitet jetzt auf 25 Hektaren als Farmer in Süd-Kalifornien. Spezialisiert hat er sich auf den Avocado-Anbau.

Cameron Diaz

Cameron Diaz wollte lieber Hausfrau und Winzerin sein, anstatt ihr Leben am Film-Set zu verbringen. Bild: keystone

Cameron Diaz ist erfolgreiche Schauspielerin und hat in Filmen wie «Liebe braucht keine Ferien» oder «Knight and Day» mitgespielt. Die vergangenen zehn Jahre war sie aber untergetaucht und widmete ihre Zeit lieber ihrem Mann. Mit ihm bekam sie in der Zeit zwei Kinder. Daneben schrieb sie Bücher wie «The Body Book: Entdecke die Intelligenz deines Körpers» und arbeitete als Winzerin. Unter der Marke Avaline verkauft sie ihren Bio-Wein.

2025 erschien wieder ein Film mit ihr. Im Film «Back in Action» spielt sie an der Seite von Jamie Foxx. Ob sie nun wieder öfters Filme drehen wird, ist offen.

Dylan Sprouse

Dylan Sprouse wurde mit «Hotel Zack & Cody» berühmt. Bild: keystone

Dylan Sprouse spielte mit seinem Zwillingsbruder Cole in «Hotel Zack & Cody» mit und wurde damit als Kinderstar berühmt. Doch im Fernsehen war er schon früher zu sehen. Den ersten Auftritt hatte der heute 32-Jährige in einer Werbung für Toilettenpapier.

Während sein Bruder weiterhin als Schauspieler arbeitete und beispielsweise in der Serie «Riverdale» mitspielte, konzentrierte sich Dylan auf andere Gebiete. Er studierte und hat nun einen Abschluss in Videospieldesign in der Tasche. Doch das ist noch nicht alles: Er besitzt auch eine Brauerei in New York mit dem Namen All-Wise Meadery.

Trotz der vielen anderen Standbeine war er in den vergangenen Jahren in dem ein oder anderen B-Movie zu sehen.

MC Hammer

MC Hammer verlor sein Millionen-Dollar-Vermögen. Bild: AP

Die meisten kennen wohl MC Hammers Banger «U Can't Touch This», mit welchem er in den 90er-Jahren einen Hit landete. 1997 ging er pleite. Schon während seiner Karriere als Rapper war er als eher brav bekannt, im Gegensatz zu den meisten seiner Rapper-Kollegen. Nachdem er alles verloren hatte, wandte er sich dem christlichen Glauben zu.

Heute hält er als Pastor Predigten ab und besucht Gefängnisse, um die Häftlinge auf ihr Leben nach der Haft vorzubereiten.

Er ist auch Trauredner bei Hochzeiten und vermählte einige Prominente wie Vince Neil von Mötley Crüe. Weiter ist er Manager von Mixed-Martial-Arts-Kämpfern und Tech-Investor.

Vanilla Ice

Vanilla Ice wurde mit dem Song «Ice Ice Baby» bekannt. Bild: AP Las Vegas News Bureau

Und auch dieser Rapper der 90er-Jahre schlug einen anderen Karriereweg ein: Vanilla Ice, der mit «Ice Ice Baby» weltbekannt wurde, arbeitet heute als Immobilien-Makler. Eine Zeit lang gab er sein Wissen in der Heimwerker- und Haussanierungssendung The Vanilla Ice Project weiter. Er gründete zudem die Immobilienberatung Vanilla Ice Real Estate, mit der er anderen Leuten bei Immobilieninvestitionen hilft, erfolgreich zu sein.

Jennifer Stone

Jennifer Stone wurde 2007 an der Seite von Selena Gomez mit der Serie «Die Zauberer vom Waverly Place» bekannt. Auch danach spielte sie noch in Filmen mit.

Heute arbeitet die 32-Jährige als Pflegefachfrau in der Notaufnahme in Kalifornien. Antrieb dafür war ihre Diabetes-Diagnose. Angefangen zu arbeiten, hat sie genau in der schlimmsten Zeit: während der Corona-Pandemie. Sie sei aber froh, etwas Sinnvolles tun zu dürfen.

Kevin Jonas

Die Jonas Brothers mit Kevin Jonas rechts aussen. Bild: keystone

Die Jonas Brothers waren in den 2000er-Jahren vor allem bei jungen Mädchen beliebt. Neben Tourneen gab es sogar eine TV-Serie über die drei Brüder.

Die Band löste sich 2013 auf. Kevin Jonas, der älteste der Brüder, baute sich danach ein weiteres Standbein auf und wurde Teilhaber der Firma Jonas Werner Homes – und somit Bauunternehmer. Ganz vom Showbiz weg ist der 37-jährige Musiker aber nicht: 2019 haben sich die Jonas Brothers wiedervereint.

Kurtis Blow

Rap-Legende Kurtis Blow ist einer der Pioniere des Raps. 1980 brachte er den Hit «The Breaks» heraus. Er war ausserdem Produzent von Run D.M.C. und den Fat Boys.

Heute erreicht er ebenfalls mit seinen Worten die Menschen, jedoch auf andere Weise. Seit 2009 ist er ordinierter Pfarrer. Er gründete die Hip-Hop-Church in Harlem und predigt dort als Pastor.