Lindsey Vonn sorgt für mehr Realität auf Instagram: Keine Size Zero



Bild: AP/AP

Lindsey Vonn postet Bikini-Fotos mit einer wichtigen Botschaft

Sie macht fast täglich Sport, ernährt sich gesund und trotzdem hat Lindsey Vonn mit kleinen Schönheitsmakeln zu kämpfen. Mit mehreren Bildern in Bademode appelliert sie nun an ihre Fans.

Auf Instagram folgen ihr über zwei Millionen Menschen. Denen versüsst Lindsey Vonn den Alltag mit Fotos aus ihrem Leben. Mal teilt die Skirennläuferin Bilder von sich am Strand, mal Schnappschüsse von sich beim Sport. Die meisten Likes bekommt die 36-Jährige jedoch, wenn sie Bilder im Bikini postet – doch ausgerechnet für die erntet sie auch harsche Kritik, wie Lindsey Vonn ihren Fans nun verraten hat.

«Es tut mir manchmal weh»

«Auch als Athletin ist man schlimmen Kommentaren ausgesetzt und Zeitungsgeschichten, die meinen Körper förmlich zerreissen. Ich gebe zu, dass es mir manchmal wehtut», schreibt die Sportlerin auf Instagram. Dazu teilte sie vier Fotos, die sie ganz natürlich und nicht in Szene gesetzt zeigen.

Auf allen Bildern trägt Lindsey Vonn einen Bikini. Mal sieht man etwas Cellulite, mal eine kleine Speckfalte. «Ich bin ein ganz normaler Mensch und manchmal staucht sich auch bei mir etwas zusammen, mein Bauch schlägt Falten, man sieht meine Cellulite am Po oder ich fülle mein Oberteil nicht ganz aus», schreibt sie weiter.

«Ich bin keine Size Zero und das ist total in Ordnung»

Dennoch sei sie stolz auf ihren Körper, denn der habe ihr geholfen «erstaunliche Dinge» in ihrem Leben zu erreichen. Die Skirennläuferin gehört zu den besten Athletinnen des alpinen Skisports. Die 36-Jährige ist Olympiasiegerin und gewann bei Weltmeisterschaften zweimal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze. Mit 82 Erfolgen ist sie auch die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte.

«Ich bin keine Size Zero und das ist total in Ordnung», sagt sie ihren Fans und erklärt, dass sie ihre Bilder auch niemals bearbeiten würde. Auch Beauty-Eingriffen würde sie sich nicht unterziehen. «Ich bin stolz darauf, niemals eine Schönheits-Operation gehabt zu haben. Kein Botox, keine Filler, keine Mini-Eingriffe», so die 36-Jährige. «Ich bin 100 Prozent natürlich.» Dann appelliert sie an ihre Follower: «An alle, die manchmal an sich zweifeln: Bleibt stark, bleibt gesund und liebt euch selbst, egal, was andere sagen.»

