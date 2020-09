Leben

Grossbritannien

Der kleine Josh hat zweimal Leukämie besiegt und startet heute die Schule



Der kleine Josh hat zweimal Leukämie besiegt – heute startet sein neues Leben

Josh Stockhill aus England war gerade Mal acht Monate alt, als man bei ihm Leukämie diagnostizierte. Aber er war stärker: Ganze zwei Mal besiegte der kleine Junge den Krebs und konnte diese Woche seinen allerersten Schultag antreten.

Kirsty Knighton, die Mutter von Josh, ist überglücklich. «Es gab Zeiten, da dachte ich, ich würde ihn nie in Schulunform sehen», sagt sie gegenüber SWNS. Der Vierjährige Josh wurde bereits im Alter von acht Monaten mit Leukämie diagnostiziert. Mit nur zwei Jahren erlitt der Bube einen Rückfall.

«Uns wurde gesagt, er hätte eine 50:50 Chance, zu überleben», sagt die Mutter. «Wir hätten ihn fast im Alter von neun Monaten verloren.»

Einzig eine Nabelschnurblutspende aus Spanien konnte den Jungen retten. Das Blut in der Nabelschnur enthält wertvolle Stammzellen, die bei beispielsweise Leukämie lebensrettend sein können.

Dank dieser Spende konnte Josh diesen Mittwoch seinen ersten Schultag in seiner Heimat, Peterborough, Grossbritannien, antreten.

«Ich wurde so emotional, als er die Uniform anprobierte. Wir haben so viele Kinder gesehen, die es nicht geschafft haben – wir sind so dankbar, dass John diese Chance hat», sagt Kirsty. «Wenn ihr die Chance habt, zu spenden, dann bitte tut es! Es ist so wichtig.» (cki)

