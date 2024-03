Nach Kates Krebs-Diagnose: Blake Lively entschuldigt sich für «dummen Post»

Jennifer Ullrich / watson.de

Wochenlang wurde über den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate gerätselt, nachdem sie sich im Januar einer Bauch-Operation unterzogen hatte. Der Palast hielt sich mit Details zurück, die Spekulationen nahmen zu. Eine Foto-Panne vor wenigen Tagen tat dann ihr Übriges: Bei Social Media wurde ein neues Foto von Kate mit ihren drei Kindern veröffentlicht, das manipuliert war. Die 42-Jährige übernahm am Folgetag persönlich die Verantwortung dafür.

Für die Photoshop-Panne kassierten Kate und das Königshaus Spott bei Social Media, nun aber erscheint die Situation für viele in einem neuen Licht. Auch Blake Lively hatte sich über das manipulierte Bild lustig gemacht. Die «Gossip Girl»-Schauspielerin zeigte sich noch am Freitag einsichtig in ihrer Instagram-Story.

Bild: Charles Sykes/Invision/AP/Invision

Blake Lively entschuldigt sich für Kate-Parodie

Vor wenigen Tagen teilte Blake Lively ein Pool-Foto von sich bei Instagram, das offensichtlich ebenfalls manipuliert war. Ein Stuhl wirkte beispielsweise seltsam verrückt, die Daumen der Darstellerin schienen vergrössert worden zu sein. Und auch eine abgebildete Getränkedose passte nicht wirklich ins Bild.

«Ich bin so aufgeregt, dieses neue Foto zu teilen, das ich heute gemacht habe, um unsere vier neuen Produkte anzukündigen», hiess es in der Beschreibung des Beitrags. Blake Lively bewarb in ihrem Post «hausgemachte, prickelnde Getränke aus echten Zutaten». Ein Bezug zum PR-Desaster der Royals war schnell hergestellt und tatsächlich prasselte auch sofort Kritik auf die Schauspielerin ein.

Am Freitag gab sich Blake Lively reumütig. «Ich bin mir sicher, dass es heute niemanden interessiert, aber ich habe das Gefühl, dass ich das eingestehen muss», setzte sie an, und bezog sich auf ihre Kate-Parodie. Weiter erklärte sie:

«Ich habe einen dummen Post rund um den 'Photoshop-Fail'-Wahnsinn verfasst und, oh man, dieser Beitrag hat mich heute beschämt.»

«Es tut mir leid», versicherte die 36-Jährige anschliessend. Mittlerweile ist der besagte Beitrag von ihr gelöscht. Zwar wurde er hunderttausende Male geliket, doch Lively musste auch Gegenwind einstecken. So wurde sie in den Kommentaren dafür kritisiert, «sich über eine Frau lustig zu machen, die sich von einer Operation erholt».

Viele Genesungswünsche für Kate

Genesungswünsche gibt es für Kate nun aus allen Richtungen, nachdem sie ihre Diagnose öffentlich gemacht hat. Grossbritanniens Premierminister Rishi Sunak meldete sich noch am Freitag zu Wort: «Sie hat mit ihrer heutigen Mitteilung enormen Mut bewiesen», fand er. Daneben verurteilte er die Verschwörungserzählungen der letzten Wochen rund um Kate.

König Charles gab an, er sei «so stolz auf Catherine wegen ihres Mutes, so zu sprechen». Und auch Harry und Meghan aus Kalifornien setzten ein Statement ab: «Wir wünschen Kate und ihrer Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Ruhe tun können.»