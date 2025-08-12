sonnig31°
DE | FR
burger
Leben
Oscars

Schweiz bewirbt sich mit «Heldin» für einen Oscar

«Heldin» von Petra Volpe mit Leonie Benesch
«Heldin» zeigt den ganz alltäglichen Wahnsinn in einem Spital.Bild: filmcoopi

Schweiz bewirbt sich mit «Heldin» für einen Oscar

12.08.2025, 16:1212.08.2025, 16:37
Mehr «Leben»

«Heldin» von Petra Volpe ist der offizielle Beitrag, mit dem die Schweiz ins Rennen um den Auslandsoscar an die 98. Academy Awards nach Los Angeles zieht. Das gab das Bundesamt für Kultur (BAK) am Dienstag bekannt.

Mit ihrem Film würdigt die Regisseurin und Autorin Petra Volpe («Die göttliche Ordnung», 2017) das Pflegepersonal in unseren Krankenhäusern. Sie begleiten eine Pflegefachfrau während einer Spätschicht. Wegen Personalmangels geht es hektisch zu, und letztlich arbeitet die Pflegefachfrau Floria (Leonie Benesch) immer gegen die Zeit.

Unsere Rezension zum Film:

Review
Gigantisch gute «Heldin»: Schweizer Film zeigt Spital-Alltag als Thriller

«Eine bescheidene und engagierte Protagonistin wird zur Heldin in einem stressigen Arbeitsumfeld und zeigt damit eindrücklich auf, welche unglaublichen Herausforderungen das Gesundheitspersonal weltweit jeden Tag (und jede Nacht) meistern muss», schreib die Jury zur Begründung ihres Entscheids.

Schweizer Kinoerfolg

«Heldin» hat im Februar an der Berlinale Weltpremiere gefeiert. Die schweizerisch-deutsche Koproduktion war im deutschsprachigen Raum ein Erfolg in den Kinos, mit mehr als 600'000 Besucherinnen und Besuchern.

Neben diesem Film waren «La Cache» des Westschweizer Regisseurs Lionel Baier und «Hanami», das Langfilmdebüt der Tessinerin Denise Fernandes, in der Vorauswahl für den offiziellen Schweizer Beitrag in der Kategorie «bester internationaler Film» an den 98. Academy Awards in Los Angeles.

Im Dezember dieses Jahres wird bekanntgegeben, ob «Heldin» auf die Shortlist der für einen Oscar nominierbaren Filme aufgenommen wird. (leo/sda)

Mehr zu Filmen:

Filmfestival Locarno
Schläge und traurige Kassetten-Botschaften: Jackie Chan erzählt von seiner Kindheit
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
Meistkommentiert
1
Holt ManCity nun PSG-Goalie Donnarumma? +++ ManUnited will 120-Millionen-No-Name
2
Diese 9 Sündenböcke hat die SVP für das Zoll-Debakel auserkoren
3
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
4
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
5
Karin Keller-Sutter: «Innert Minuten war klar: Der Deal ist Trump egal»
Meistgeteilt
1
Ukrainische Armee weist Berichte von Frontdurchbruch zurück
2
Nie war eine dieser 10 Schluchtenwanderungen so angebracht wie in diesen hitzigen Tagen
3
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
4
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
5
Ex-Tennis-Star Seles leidet an schwerer Muskelschwäche ++ Spanische Liga will Spiel in USA
Der neue «hässlichste Hund der Welt» – hier kommt PETUNIA
Bei diesem Wettbewerb sind Underdogs die Sieger: In Kalifornien ist wieder der Titel «World's Ugliest Dog» vergeben worden. Ein Mischling stach die Konkurrenz aus.
Kurze Stummelbeinchen, Glubschaugen und ein faltiges Gesicht: Diese wenig schmeichelhaften Attribute haben Petunia zum Sieg verholfen. Der Bulldoggen-Mischling wurde in Nordkalifornien zum «World»s Ugliest Dog", also zum hässlichsten Hund der Welt gekürt. Der zwei Jahre alte Vierbeiner gewann den schon seit den 70er Jahren ausgetragenen Traditionswettbewerb am Freitagabend (Ortszeit) in Santa Rosa. Besitzerin Shannon Nyman aus dem US-Bundesstaat Oregon nahm strahlend ein Preisgeld von 5'000 Dollar (etwa 4'300 Euro) entgegen.
Zur Story