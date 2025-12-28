23 Fotos der USA, die zeigen, wie unendlich schön dieses Land ist

Die Sonne senkt sich langsam hinter die Tetons in den Rocky Mountains. Die USA haben landschaftlich unendlich viel zu bieten. bild: shawn Vales

So schön sind die USA (ohne Politik)

Vor fünf Jahren hatte die Welt noch andere Probleme – primär eines: Covid-19. Damals interviewte ich den US-Maler Shawn Vales. Er verlor während der Pandemie innerhalb weniger Wochen drei Jobs, seine Wohnung – seine Existenzgrundlage.

Doch als er erwähnte, wie hoch seine Verschuldung aufgrund von Studentendarlehen war, nahm das Gespräch eine neue Wendung. Auch wenn es heute etwas in die Jahre gekommen ist, haben viele Aussagen davon noch immer Gültigkeit.

In den folgenden Jahren blieb ich in Kontakt mit dem Maler, verfolgte seine künstlerische Entwicklung und wie er sich über Wasser hielt. Nach diversen Nebenjobs erhielt er kürzlich einen Job als Lehrer an einem Kunstinstitut. Und wie man das so tut, bevor man eine neue Stelle antritt, entschloss sich der Künstler zu einer Reise. Sie führte ihn in einem umgebauten Toyota Yaris von New Jersey quer durch die USA bis nach Kalifornien. Vales besuchte diverse Nationalparks*, um dort «plein air» – «im Freien» – die Schönheit und Diversität der amerikanischen Natur einzufangen. Seine Bilder kann man hier bestaunen.

Vales' Zuhause während seiner Reise: ein umgebauter Toyota Yaris. bild: shawn Vales

Unter der Schlafpritsche hatte es genügend Platz für seinen Nahrungsmittelvorrat, der vor allem aus gefriergetrockneten Eintöpfen, hausgemachtem Pemmikan, Sardinen, Essiggurken und Müsli bestand. bild: shawn Vales

Shawn Vales und der Beweis, dass auch ein kleines Auto die Tücken amerikanischer Strassen meistern kann. bild: shawn vales

Glücklicherweise hat Shawn auf seiner Reise nicht nur gemalt, sondern auch Fotos gemacht (mit einer Canon EOS R8). Entstanden ist eine Reihe, die auch hierzulande Sehnsucht auslösen kann, haben doch viele SchweizerInnen eine innige Beziehung zu den Vereinigten Staaten. Wenn da nur nicht die Politik wäre. Diese lassen wir, auch in Absprache mit Shawn, für einmal auf der Seite und lassen einfach nur die Bilder für sich sprechen. Politik und Politiker gehen vorbei, das Monument Valley wird dies alles überdauern. Oder wie es Vales ausdrückt:

«Wir können entscheiden, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Je mehr ich mich für Schönheit entscheide, desto gesünder, glücklicher und sinnstiftender fühle ich mich.»

* Der Reihe nach besuchte Shawn: Indiana Dunes National Park (Indiana), Badlands National Park (South Dakota), Mt. Rushmore (South Dakota), Custer State Park (South Dakota), Grand Tetons National Park (Wyoming), Yellowstone National Park (Wyoming, Montana & Idaho), Arches National Park, Canyonlands National Park (Utah), Monument Valley (Arizona), The Vermillion Cliffs (Arizona), Horseshoe Bend (Arizona), Glen Canyon National Park, Antelope Canyon (Arizona), Grand Canyon National Park (Arizona), Bryce Canyon National Park (Utah), Zion National Park (Utah), Big Dune (Nevada).

Badlands National Park (South Dakota)

Canon R8 / RF15-30mm edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: Shawn Vales

Canon R8 / RF15-30mm edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment) bild: Shawn Vales

Custer State Park (South Dakota)

Canon R8 / RF15-30mm edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment) bild: shawn Vales

Grand Tetons National Park (Wyoming)

Canon EOS R8 RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM bild: Shawn Vales

RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM bild: Shawn Vales

Yellowstone National Park (Wyoming, Montana & Idaho)

Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: Shawn Vales

Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: shawn vales

Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: shawn Vales

Arches National Park (Utah)

Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: shawn vales

Canon EOS R8 RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM / Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: shawn vales

Canon EOS R8 RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM / Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: Shawn Vales

Canon EOS R8 RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM / Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: Shawn Vales

Canyonlands (Utah)

Canon EOS R8 RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM / Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: Shawn Vales

Canon EOS R8 RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM / Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: Shawn Vales

Canon EOS R8 RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM / Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: Shawn Vales

Canon EOS R8 RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM / Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: Shawn Vales

Arizona

Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: Shawn Vales

Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: Shawn Vales

Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: Shawn Vales

Antelope Canyon (Arizona)

Canon EOS R8 RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM / Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: Shawn vales

Bryce Canyon National Park (Utah)

Canon EOS R8 RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM / Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: Shawn vales

Canon EOS R8 RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM / Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: Shawn vales

Zion National Park

Edited in Photoshop (color balance + contrast adjustment + cropping) bild: shawn vales

Mehr Fotos gibt es auf Shawns Flickr-Profil.

Seine Homepage findest du hier.

Und zum Schluss noch ein Geheimtipp: Wer sich für Malerei begeistert und selbst auch gerne zum Pinsel greift, der erhält in Vales' Newsletter immer wieder interessante Einblicke und Tipps. Einschreiben kann man sich dafür am Ende seiner Homepage.

Valesin Antelope Canyon & Vales bild: Shawn Vales

