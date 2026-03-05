Langsam aber sicher scheint Punch bei seinen Artgenossen anzukommen. Bild: keystone

Endlich mal Good News: Viraler Affe «Punch» nähert sich seinen Artgenossen an

Panchi-kun, besser bekannt als «Punch», ist seit einigen Wochen der Star des Zoos von Ichikawa in Japan. Der kleine Japanmakak eroberte die Herzen der Menschen im Sturm, nachdem bekannt geworden war, dass er von seiner Mutter verstossen worden war. Ein Video, das auf Social Media viral ging, zeigte dann, wie Punch stattdessen mit einem Plüsch-Orang-Utan umherzog. Nun gibt es im Fall des verstossenen Affen jedoch ein erfreuliches Update.

Video: watson/lucas zollinger

Punch wurde am 26. Juli des vergangenen Jahres geboren und von seiner Mutter verlassen. Der Affe wurde danach von Hand aufgezogen. Am 19. Januar 2026 wurde er erstmals zu seinen Artgenossen ins Gehege gelassen. Die Zusammenführung lief für Punch aber von Anfang an nicht gut. Die anderen Affen im Gehege schienen ihn zu meiden, in gewissen Videoclips ist sogar zu sehen, wie er weggestossen oder angegriffen wurde. Zuflucht suchte er dann jeweils bei seinem Plüsch-Orang-Utan.

Punch und sein Plüsch-Orang-Utan. Bild: X / @ichikawa_zoo

Punch nähert sich Artgenossen an

Nun scheint es aber Hoffnung für Punch zu geben. Wie Bilder zeigen braucht der siebenmonatige Affe sein Spielzeug nämlich immer weniger und beginnt, sich mit anderen Makaken im Zoo anzufreunden. So soll Punch vor Kurzem sogar dabei beobachtet worden sein, wie er auf den Rücken eines anderen Affen kletterte, bei den Erwachsenen sass und sich sogar streicheln oder umarmen liess.

Punch scheint sich langsam mit seinen Artgenossen anzufreunden. Bild: keystone

Laut dem Guardian ist auch für die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, die Punch aufgezogen hatten, diese Entwicklung eine Freude: «Punch dabei zu helfen, die Regeln der Affengesellschaft zu lernen und als Mitglied akzeptiert zu werden, ist unsere wichtigste Aufgabe», meinte etwa Kosuke Kano, ein 24-jähriger Tierpfleger des Zoos.

Punch mit älteren Makaken. Bild: keystone

Über den Grund, wieso Punch von seiner Mutter verstossen wurde, wird noch spekuliert. Alison Behie, Primatologin an der Australian National University, erklärte dr englischen Zeitung, dass das Verlassen der Jungen ungewöhnlich sei, aber unter bestimmten Umständen vorkommen könne. Weiter erklärte sie:

«Im Fall von Punch wurde die Mutter zum ersten Mal Mutter, was auf Unerfahrenheit hindeutet. Die Tierpfleger vermuten zudem, dass Punch während einer Hitzewelle geboren wurde, was eine sehr stressige Situation darstellt.»

Plüsch-Orang-Utan in den USA ausverkauft

Videos von Punch haben sich in den letzten Wochen auf der ganzen Welt verbreitet. Dadurch wurde der Zoo so von Besucherinnen und Besuchern überrannt, dass er anfangen musste, zusätzliche Regeln einzuführen. So dürfen die Schaulustigen nur noch maximal zehn Minuten um das Gehege der Affen stehen und werden zur Ruhe aufgefordert.

Doch nicht nur für den Zoo wurde Punch so ein finanzieller Erfolg. Auch der Plüsch-Orang-Utan, den der Affe in den Videos mit sich trug, wurde zu einem Trend-Produkt. Bei dem Stofftier handelt es sich um den sogenannten «Djungelskog» von Ikea. Laut CNN ist das Plüschtier für 19.99 Dollar momentan in fast allen US-Filialen ausverkauft. In der Schweiz kostet der Affe 14.95 Franken und ist bisher noch normal erhältlich.